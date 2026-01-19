Дефіцит ракет для ППО / © ТСН

Реклама

В Україні досі є зенітно-ракетні комплекси, які фактично не можуть виконувати бойові завдання через відсутність боєприпасів. Йдеться насамперед про застарілі системи ППО, для яких ракети більше не виробляються в Європі та США.

Про це в ефірі Радіо NV заявив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, навіть попри окремі постачання ракет, про які раніше згадував президент України, проблема нестачі боєприпасів для частини систем ППО залишається актуальною.

Реклама

«Є системи, які певний час стояли без ракет і згодом їх отримали. Але водночас залишаються комплекси, які й досі перебувають без боєкомплекту і, ймовірно, вже не отримають його», — пояснив Храпчинський.

Експерт наголосив, що йдеться про комплекси старого зразка, виробництво ракет до яких припинено, а їхня подальша експлуатація без глибокої модернізації фактично неможлива.

«Ці системи більше не виготовляються в Європі. Тому питання стоїть не лише в постачанні ракет, а й у необхідності модернізації або заміни самих комплексів», — зазначив він.

Храпчинський підкреслив, що Україна й надалі суттєво залежить від західних зразків протиповітряної оборони, адже більшість чинних систем — це або техніка країн НАТО, або радянські комплекси, адаптовані під західні ракети.

Реклама

Водночас експерт звернув увагу на стратегічні зрушення в Європі. Наприкінці 2024 року країни ЄС затвердили оновлену стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, яка передбачає нарощування власного виробництва озброєння з урахуванням потреб України.

Зокрема, в Німеччині вже розпочато будівництво заводу з виробництва ракет для систем Patriot, що має поступово зменшити дефіцит боєприпасів для ППО.

Однак, за словами Храпчинського, у короткостроковій перспективі проблема нестачі ракет для частини українських систем протиповітряної оборони залишатиметься критичною, а її вирішення потребує як технічної модернізації, так і масштабування виробництва дешевших засобів перехоплення.

Зазначимо, що днями український президент Володимир Зеленський відверто розповів про те, як йому доводиться «вибивати» з партнерів ракети для ППО. Зеленський заявив, що до ранку 16 січня у держави не було ракет до кількох систем протиповітряної оборони.

Реклама

Нагадаємо, раніше ГУР попередило про ядерний шантаж РФ, а саме про удари по підстанціях АЕС України, що готує Кремль.

Розвідка зазначила, що Росія розглядає можливість завдавання ударів по критичних вузлах української енергосистеми, а саме по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій (АЕС).