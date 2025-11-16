Чому зникає зв'язок на передовій: "Флеш" повідомив про колапс інфраструктури

Мобільний зв'язок зникає біля лінії фронту / © Associated Press

Наближення до лінії фронту на відстань 10-12 км призводить до повного знищення цивільної інфраструктури, оскільки противник цілеспрямовано виносить усі об’єкти.

Про це повідомив український фахівець з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

«Коли до лінії фронту залишається 10-12 кілометрів, противник починає виносити всі об’єкти», — написав він.

За словами фахівця, у більшості населених пунктів уже давно немає електрики та мобільного зв’язку.

Цілеспрямоване знищення інфраструктури

Оператори мобільного зв’язку вимушені відключати та знімати своє обладнання, оскільки воно стає першочерговою мішенню.

Інфраструктура знищується цілим арсеналом засобів: як КАБами (керовані авіабомби), так і FPV-дронами (дрони-камікадзе).

«Електрики вже давно немає в більшості місць, оператори мобільного зв’язку теж вимикаються. Інфраструктура знищується КАБами і ФПВ», — зазначає «Флеш».

Залишки об’єктів мобільного зв’язку часто містять працюючі генератори та паливо, але бажаючих ризикувати життям для відновлення зв’язку немає.

«Переміщатися десь дуже страшно, десь ще нормально. За КАБами дивлюся по Віражу, хоча толку мало, залишаеться пару хвилин кудись пірнути з відкритої місцевості. Дрони дивишся по детекторах FPV», — повідомив «Флеш».

Найбільшу небезпеку становлять розвідувальні дрони на оптиці, які можуть літати на відстань до 20 км.

«Їх не видно, а вони є», — підкреслює фахівець.

«Часто на об’єкті стоїть навіть генератор і паливо операторів мобільного зв’язку. Бери запускай і чергуй. Бажаючих немає», — додає він.

Нагадаємо, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Графік погодинних відключень будуть діяти від 00:00 до 23:59 — можливі обмеження від 1 до 4 черг.