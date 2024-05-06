"Чортоліт" або "Баба Яга": військовий розповів про дрони, яких дуже бояться окупанти

Командир підрозділу "Терра" у 3-й ОШБр Микола Волохов, позивний "Абдула", розповів, що солдати окупаційної армії РФ називають великі українські безпілотники для скидання боєприпасу "Баба Яга". Ще одна назва дронів – "Чортоліт".

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Дуже вони їх бояться і дуже ефективний цей засіб для знищення ворожих укріпрайонів. FPV (дрон – ред.) може нести боєприпас 3-4 кг, якщо це великий дрон, як "Мамонт", який руйнує будівлі. А дрон "Баба Яга" може нести до 8 кг боєприпас. Він також обладнаний тепловізійною відеокамерою", – зазначив командир підрозділу.

Микола Волохов також додав, що військові отримують від держави непогану модель дрона "Вампір".

"Але, якщо говорити про відеокамери, то в наші плани входить модифікація не тільки FPV-дронів-камікадзе, які летять в один кінець, а й великих дронів для скидання боєприпасів, які фактично несуть маленькі 8-кілограмові авіабомби. Ми поставимо відеокамери і туди, що дасть нам можливість мати кращу картинку. Ми будемо краще розрізняти, де ворожа піхота, де ворожі укріпрайони, і відповідно ефективніше їх знищувати. Недарма росіяни бояться. Ці дрони завдають їм просто колосальних втрат. Уявіть, 8-кілограмовий термобаричний боєприпас, який робить об'ємний вибух, вночі падає на позицію. Ніхто не розуміє, що відбувається. Навіть укріпрайон, бліндаж або окоп, не рятує – бо об'ємний вибух дістає повсюди", – додав командир підрозділу "Терра".

Нагадаємо, морський дрон ГУР знищив швидкісний катер ворога в Криму (відео).

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