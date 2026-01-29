Чи можна заблокувати Starlink на російських дронах: Міноборони співпрацює зі SpaceX

SpaceX допоможе Україні обмежити використання Starlink ворогом / © Universe Space Tech

Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX розпочало роботу над усуненням загрози, пов’язаної з використанням супутникового інтернету Starlink на російських безпілотниках.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федоров.

Як повідомляє міністр, одразу після фіксації появи ворожих БпЛА зі Starlink над українськими містами Міноборони вийшло на зв’язок із керівництвом SpaceX та передало свої пропозиції щодо технічних рішень.

У міністерстві подякували президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та засновнику компанії Ілону Маску за оперативну реакцію і готовність долучитися до врегулювання проблеми.

У відомстві також нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення рішення Ілона Маска швидко активувати мережу Starlink та направити перші термінали до України стало одним із ключових чинників, які забезпечили стійкість систем зв’язку в країні.

Міноборони наголошує, що західні технології мають і надалі слугувати захисту цивільного населення та демократичних держав, а не застосовуватися агресором для ведення війни проти мирних міст.

