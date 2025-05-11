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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Чи можна замінити американську допомогу: Паліса розповів про зброю США для України

Оборонно-промисловий комплекс України має з часом стати абсолютно незалежним і забезпечувати всі потреби Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи можна замінити американську допомогу: Паліса розповів про зброю США для України

Павло Паліса — полковник ЗСУ

Важливість американської допомоги для України висока, адже вітчизняний оборонно-промисловий комплекс поки не має можливості замінити деякі позиції.

Про це Павло Паліса — полковник ЗСУ, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та заступник керівника Офісу Президента — розповів в інтерв’ю на Армія TV.

«Немає можливості замінити деякі позиції. Це суто американська зброя, певні види американської зброї, певні види боєприпасів. Але ми працюємо над цим питанням, безумовно, на мою думку», — сказав він.

Паліса також розповів про роботу над розширенням мого можливості, номенкультура виробництва і створенням власних систем протиповітряної оборони тощо.

«Наш оборонно-промисловий комплекс повинен з часом стати абсолютно незалежним і забезпечувати всі потреби Сил оборони України. І зараз ведеться активна робота над розширенням мого можливості, номенкультура виробництва і створенням власних систем протиповітряної оборони, власних ракетних комплексів оперативно-тактичного рівня, боєприпасів для вже отриманих навіть від партнерів комплексів протиповітряної оборони», — сказав він.

Також за словами заступника керівника ОП, ведеться активна робота над розширенням всіх боєприпасів, номенкультур.

«Звичайно, це логічно і це в рамках здорового глузду досягти того рівня спроможності оборонно-промислового комплексу, який дозволить нам бути автономними», — додав Паліса.

Раніше голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів ТСН про проблеми України з засобами протиповітряної оборони.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
262
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