Чи отримає Україна "Томагавки" від США: експерт вразив відповіддю

Tomahawk

Україні не варто розраховувати на швидке постачання Tomahawk, оскільки це «та ж історія, що з німецькими ракетами Taurus».

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу.

а його думку, заяви про їхнє можливе постачання — це радше політичні ігри, а не реальна військова допомога.

Експерт назвав конкретну фінансову умову, за якої ракети можуть бути надані:

«Tomahawk ми зможемо отримати, коли у цьому фонді [допомоги] буде приблизно 10 мільярдів доларів і американці реалізують нам їх, можливо, мільярдів на п’ять. Наразі це лише розмови між українським та американським президентами. Як то кажуть: „Проси більше — дадуть хоч що-небудь“. І ще питання, чи дадуть».

Лакійчук закликав розраховувати на те, що є, і наголосив, що в списку пріоритетів України зараз не наймедійніші постачання, а прагматичні: комплектування для відновлення артилерії, броні, снаряди та боєприпаси.

Нова риторика Трампа: що за нею стоїть

Експерт проаналізував нещодавні «компліментарні» заяви Дональда Трампа щодо України та Європи, які прозвучали вперше. Він вважає, що ця зміна риторики не означає, що експрезидент став на бік України:

«Жодних зобов’язань на США він не взяв. Він сказав, що українці та європейці — молодці, вони воюють. Тепер у них є козирі, яких раніше не було, тоді нехай йдуть „грати“, а США подивляться — може допоможуть, а може і ні».

Справжня мета такої позиції, на думку Лакійчука, полягає у продажі зброї європейським партнерам. Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб європейські країни виділяли 5% від свого ВВП на оборону (як цього вимагає Трамп), і ці кошти пішли до бюджету США як купівля американської зброї.

Водночас європейці наполягають, щоб ці кошти йшли на їхню власну оборонну промисловість, що, як зазначає експерт, зовсім не подобається Трампу.

Нагадаємо, Зеленський заявив про готовність Києва укладати додаткові угоди на постачання далекобійного озброєння, крім чинного основного договору зі Сполученими Штатами.Він зазначив, що Україна готова до окремих угод, зокрема щодо «Томагавків».

За словами президента, все, що потрібне Україні у війні проти РФ, уже передано США в рамках угоди на $90 млрд.