Чи отримає Україна винищувачі Gripen: в Міноборони відповіли

Винищувачі Gripen

Швеція поки що не передаватиме Україні свої багатоцільові винищувачі Gripen, хоча така можливість не виключається в майбутньому. За словами міністра оборони Швеції Поля Йонсона, таке рішення було ухвалено за порадою міжнародної авіаційної коаліції, щоб не ускладнювати процес навчання та інтеграції західної авіації в Повітряних силах ЗСУ.

Про це пише «Militarnyi».

Виступаючи на брифінгу в штаб-квартирі НАТО, очільник шведського оборонного відомства пояснив, що союзники попросили Стокгольм тимчасово утриматися від передачі літаків.

«Як ви, мабуть, знаєте, авіаційна коаліція порадила нам поки що утриматися від цього кроку й натомість зосередитися на наших літаках ДРЛВ (далекого радіолокаційного виявлення та управління, — ред.)», — прокоментував Поль Йонсон.

Головною причиною такого рішення є логістичні та технічні складнощі. Наразі основний пріоритет авіаційної коаліції — це успішне та швидке впровадження в Повітряних силах України винищувачів F-16, а також, імовірно, французьких Mirage.

За словами Йонсона, одночасне постачання третього типу літаків — Gripen — створить надмірне навантаження на українську інфраструктуру, технічний персонал та систему підготовки пілотів.

«Думаю, було б складно одночасно вводити три типи бойових літаків», — сказав міністр.

Україна висловлювала зацікавленість у отриманні шведських винищувачів. Нещодавно перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, сказав, що Київ сподівається не лише на F-16 та Mirage, але й Gripen.

«Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду», — відповів тоді Гаврилюк.

Нагадаємо, у січні 2025 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Франція модернізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб ті могли стати платформою для застосування крилатих ракет типу SCALP-EG, британська версія яких має назву Storm Shadow.

Розроблений французькою компанією Dassault Aviation бойовий літак Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні союзниками після того, як 2024 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші американські F-16.