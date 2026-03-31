Чи залишиться Україна без зброї через Близький Схід: Сибіга зробив заяву після розмови зі США

Україна отримала запевнення США щодо постачання зброї - Сибіга / © Associated Press

США запевнили Україну, що не будуть перенаправляти озброєння, замовлене партнерами в межах програми PURL, до інших регіонів. Водночас ризик таких рішень зберігається.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції за підсумками неформального засідання глав МЗС у форматі «Україна-ЄС» 31 березня.

За словами міністра, українська сторона веде безпосередній діалог із партнерами, щоб уникнути можливого перерозподілу військової допомоги, зокрема на Близький Схід.

«Ми отримали запевнення, що на цьому етапі не йдеться про перенаправлення цієї допомоги», — зазначив Сибіга.

Зустріч із Рубіо в Парижі: що обговорювали

Він уточнив, що обговорював це питання під час нещодавнього саміту G7 у Парижі, де мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Водночас глава МЗС наголосив, що попри ці гарантії, Україна враховує існування ризиків і продовжує працювати із союзниками, щоб забезпечити безперебійне постачання озброєння.

«Перенаправлення допомоги на Близький Схід — це ризик, тому ми безпосередньо домовляємося з партнерами», — підкреслив він.

Нагадаємо, США зіткнулися з критичним виснаженням запасів крилатих ракет Tomahawk через високу інтенсивність бойових дій проти Ірану, що викликає серйозне занепокоєння у Пентагоні.