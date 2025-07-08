Чи погодився Трамп передати Україні Patriot: що відомо про нове рішення США

Patriot. / © соцмережі

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Президент США Дональд Трамп погодився відновити постачання оборонної зброї Україні після кількох днів консультацій із радниками, союзниками та іншими лідерами.

За даними Axios, ключовим елементом у цих переговорах стали зенітні системи Patriot — питання, яке досі залишається відкритим.

У понеділок Трамп на тлі зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху заявив, що США все ж відправлять додаткову оборонну зброю Україні. Пізніше Пентагон підтвердив: відповідне рішення ухвалене за вказівкою президента.

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Раніше адміністрація Трампа тимчасово призупинила постачання деяких видів озброєння, включно з перехоплювачами Patriot. Публічно це пояснювали необхідністю “перевірити наявні запаси” в армії США, хоча постачання для Ізраїлю паралельно не зупинялося.

Як кажуть джерела Axios, у телефонній розмові з Володимиром Зеленським, яку обидві сторони назвали “найкращою з початку президентства Трампа”, американський лідер пообіцяв негайно відправити 10 перехоплювачів Patriot — менше, ніж передбачалося раніше. За словами джерел, Трамп також пообіцяв шукати альтернативні джерела постачання.

За даними Axios, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно звернувся до Трампа з проханням розблокувати передачу Patriot. Натомість Трамп запропонував, щоб Німеччина відправила одну зі своїх батарей, а США та інші союзники поділили витрати на її закупівлю. Угода поки не досягнута, але перемовини тривають.

У Вашингтоні визнають: виробництво Patriot не встигає за темпами використання. За словами одного з радників Трампа, “це не покупки в Walmart — неможливо просто взяти ракети з полиці”. Під увагою перебувають також батареї у Німеччині та Греції, які США розглядають як потенційне джерело допомоги.

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Оточення Трампа повідомляє, що він досі не сприймає війну в Україні як свою. “Це не моя війна”, — нібито сказав він, попередивши, що участь у постачанні зброї може змінити це.

Раніше про ймовірність відновлення постачання Patriot Україні говорили джерела Reuters.