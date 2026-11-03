Чи реально накрити всю Україну РЕБ-"куполом" від реактивних "Шахедів": відповідь експерта

Реактивні дрони атакують Україну / © tsn.ua

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У Києві провели спеціальну операцію зі створення захисного “купола” радіоелектронної боротьби проти реактивних “Шахедів” із дистанційним керуванням. Аналогічним до столичного РЕБ-"куполом" потрібно прикрити всю країну.

Про це в коментарі УНІАН сказав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві.

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Відповідаючи на запитання, наскільки це проривне рішення, адже вперше вдалося системно захистити ціле місто від mesh-керованих дронів, і що це змінює в обороні міст, він зауважив, що це лише частина, елемент ешелонованої системи протиповітряної оборони, який має бути в кожному місті.

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"Треба врахувати те, що ворог може швидко адаптувати всі свої засоби для того, щоб переходити на інші частоти або використовувати інші інструменти", - підкреслив експерт.

Храпчинський додав, що окремим питанням залишається використання штучного інтелекту. Зокрема, фіксація певного об’єкта та внесення його до бази для подальшого ураження.

Також на запитання щодо того, що ворог керує "Шахедами" через mesh-радіозв’язок, щодо ефективності глушіння цього каналу, він підкреслив, що це не є альтернативою фізичному збиттю.

"Це не є гарантованим успіхом збиття. Це лише втручання в процес виконання бойового завдання і зменшення кількості сценаріїв застосування озброєння", - сказав Храпчинський.

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Адаптація ворога

Крім того, на уточнення, як довго працюватиме такий захист, перш ніж окупанти знайдуть спосіб його обійти, експерт зазначив, що ворог уже почав активно використовувати інші ешелони для прольоту ударних безпілотників.

"Ворог буде адаптуватися. Часу обмаль. Треба мати стратегічне мислення і обирати інструменти, які будуть протидіяти майбутнім загрозам", - підкреслив Храпчинський.

"Купол" над іншими містами

Відповідаючи на запитання, чи можна масштабувати такий "купол" на інші міста - Харків, Одесу, Дніпро, міста на заході України, що для цього потрібно і чи реально таким чином прикрити всю країну, він наголосив, що "треба прикривати всю країну, треба забезпечувати інші міста такими засобами".

"Є велика кількість виробників засобів радіоелектронної боротьби, які можуть із цим допомогти", - сказав експерт.

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Він додав, що тут потрібно повертатися до загальної стратегії розвитку системи ППО та говорити про мережецентричну систему ППО з розподіленим перехопленням, у якій використовується велика кількість різноманітних інструментів для протидії загрозам.

"Тобто ми оцінюємо загрозу, розуміємо, які елементи використовує ворог для застосування свого засобу ураження. Ми діємо саме тими інструментами, які зривають виконання цього завдання", - сказав Храпчинський.

Нагадаємо, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним “Флеш” повідомив, що над Києвом створили "купол" РЕБ проти реактивних дронів із дистанційним керуванням. За його словами, для керування такими безпілотниками росіяни використовують, зокрема, технологію MESH-радіозв’язку. Встановлений на дроні радіомодем дозволяє оператору з території РФ керувати ним і шукати цілі.

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