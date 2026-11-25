Буданов відповів, чи вдарить Україна балістикою по Москві / © Офіс президента України

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Україна вже застосовує власну тактичну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. Українці чекають, коли балістична зброя зможе уразити ворожі об'єкти у Москві.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE заявив, що варто сподіватися на краще.

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Він також відзначив успішне застосування українських ракет та безпілотників під час удару по Кримському мосту.

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«Давайте сподіватися на краще. Наші БпЛА, ракети показали чудові результати під час удару по Кримському мосту. Ракета «Фламінго», всім відома, відпрацювала, усі бачать як. Результат чудовий», — зазначив Кирило Буданов.

Українська балістика — головне

1 жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала власну тактичну балістичну ракету FP-7. Володимир Зеленський показав відео, де зафіксовано запуск нової ракети. Глава держави пообіцяв, що далі відбудеться запуск таких ракет у серійне виробництво.

Згодом Україна вперше запустила балістичну ракету власного виробництва FP-7 по території Росії. СЕО компанії FirePoint Ірина Терех повідомила, що ця розробка здатна уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Українські фахівці вже працюють над наступною модифікацією цієї зброї, яка матиме збільшену дальність польоту.

Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко припустив, коли українська балістика вдарить по Москві. На його думку, українські балістичні ракети, що зможуть уражати цілі у Москві, можуть з’явитися на озброєнні орієнтовно в середині 2027 року. Однак реалізація цих термінів залежить від того, чи чинитиме ворог перешкоди ракетній програмі України.

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