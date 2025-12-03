Чи втрачено Sea Baby: СБУ пояснила ситуацію з морськими дронами після заяв Румунії

СБУ відреагувала на повідомлення Румунії про нібито український дрон Sea Baby Фото ілюстративне

У Службі безпеки України спростували твердження про начебто втрату морського дрона Sea Baby та порушення територіальних вод Румунії українськими безпілотниками.

Про це СБУ повідомила у коментарі для «Суспільного».

У спецслужбі підкреслили, що всі задіяні в операціях у Чорному морі дрони Sea Baby працюють у штатному режимі та виконують завдання відповідно до затверджених планів.

«Усі морські безпілотники СБУ Sea Baby продовжують виконувати бойові завдання. Жоден із апаратів не був втрачений», — зазначили у відомстві.

Також у СБУ наголосили, що їхні безпілотні системи не наближалися до румунського узбережжя та не заходили у територіальні води Румунії. Всі операції проводять у визначених районах і спрямовують виключно проти законних військових цілей держави-агресора.

Нагадаємо, що 3 грудня Міністерство оборони Румунії повідомило, що військові водолази нейтралізували об’єкт, який дрейфував недалеко від порту Констанца. За даними румунської сторони, ймовірно, йшлося про морський дрон типу Sea Baby.

раніше стало відомо, що морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньовго флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі, про що повідомили джерела в СБУ у коментарі «Суспільному».