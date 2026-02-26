ТСН у соціальних мережах

Чи зможе Україна виробляти ракети Patriot — авіаексперт відповів

Повноцінне виробництво ракет до Patriot в Україні наразі нереальне через технологічну складність і обстріли підприємств. Можлива лише збірка з комплектуючих партнерів.

Чи зможе Україна виробляти ракети Patriot — авіаексперт відповів

Ракети до Patriot в Україні / © Getty Images

Україна теоретично могла б долучитися до виготовлення ракет для систем ППО Patriot, однак не йдеться про повний цикл виробництва. Реалістичнішим сценарієм наразі є агрегатна збірка з іноземних комплектуючих.

Про це в ефірі Radio NV заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Україна могла б отримувати компоненти від партнерів, зокрема зі США, і здійснювати агрегатну збірку на власних потужностях, пояснив Романенко.

«Це максимум з того, що ми можемо. Тому мати ліцензію було б непогано, якби компоненти до цих ракет постачала б, зокрема, Японія. Тоді японська Конституція, яка забороняє постачання готових військових виробів до інших країн, які знаходяться в стані війни, не була б перешкодою. І ми могли б паралельно до американського виробництва налагодити збірку цих ракет в себе», — сказав він.

Фактично, підсумовує експерт, це не повне виробництво ракет, а їх збірка на території України з поставлених компонентів, що дає країні додаткові можливості у сфері протиповітряної оборони.

Відповідно до оцінок фахівців, навіть такий обмежений сценарій здатен підвищити оборонні можливості країни та зменшити залежність від поставок готових ракет із-за кордону, особливо у умовах активної війни.

Нагадаємо, 26 лютого вранці ракети Х-22 не долетіли до України. За словами українського експерта Нарожного, ракети Х-22 — протикорабельні. Ці повітряні цілі, наголосив він, «доволі старі ракети повітряного пуску».

Тим часом партнери заблокували виробництво Patriot для України. Президент України Володимир Зеленський.

