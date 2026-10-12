Чи зупинять постачання американської зброї Україні: у НАТО зробили заяву про PURL

НАТО / © Unsplash

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Підтримка України в межах програми PURL, яка передбачає фінансування закупівель американського озброєння для української армії країнами-партнерами, продовжує надходити.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на неназваного посадовця НАТО.

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Заява пролунала на тлі повідомлень про можливе призупинення програми адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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Напередодні Financial Times із посиланням на європейських посадовців написала, що Вашингтон нібито погрожує зупинити PURL і обмін розвідувальними даними, щоб домогтися від України припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.

Що відомо про енергетичне перемир’я

11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо енергетичного перемир’я.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Україна чекає на аналогічні дії з боку Росії.

Водночас заява представника НАТО підтверджує, що підтримка України за механізмом PURL продовжує надходити. Окремих подробиць про подальшу роботу програми посадовець, який спілкувався із "Суспільним" анонімно, не надав.

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Нагадаємо, раніше йшлося про погрози США зупинити програму PURL через удари України по російських НПЗ.

Так адміністрація президента США Дональда Трампа хоче змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі.

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