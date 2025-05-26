Чиї двигуни РФ ставить на свої "Шахеди": військовий оглядач відповів

Бойова частина дронів зросла вдвічі / © tsn.ua

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Росія постійно вдосконалює свої «Шахеди»: нові дрони літають швидше і вище — до 4 км. Бойова частина зросла вдвічі — з 40 до 90 кг.

Про це розповів Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний в ефірі «КИЇВ24».

«Сам конструктив зовнішній несильно змінився, якщо ми беремо за основу гігантський виріб. А щодо внутрішнього компонування, то дійсно, станом на поточний момент він значно модернізований», — сказав експерт.

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За його словами, «сучасні „Шахеди“ швидші, потужніші й адаптовані до наших тактик». Спочатку РФ використовувала ненадійні іранські двигуни, потім — європейські (до санкцій), тепер — китайські.

Екперт наголосив, що нові дрони літають швидше і вище — до 4 км. Бойова частина зросла вдвічі — з 40 до 90 кг.

Найнебезпечніше, підкреслює експерт, це оновлена система наведення: РФ уже використовує 8-канальні CRP-антени китайського та російського виробництва.

Нагадаємо, військовий "Флеш" раніше перелічив, що не можуть і чого не мають «Шахеди», якими РФ атакує Україну.

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