Цифри тішать: в ISW повідомили, як партнери України нарощують виробництво боєприпасів для неї

Зокрема, в межах ініціативи під керівництвом Чехії було укладено контракти на близько 1,8 млрд євро на мільйон артснарядів для України.

США вживають заходів, аби подвоїти виробництво артилерійських снарядів для допомоги України. Водночас і європейські країни продовжують зусилля щодо забезпечення держави критично важливими боєприпасами.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті вказано, що видання Bloomberg інформувало про нову домовленість між США і Туреччиною, яка зараз перебуває на стадії обговорення. Так, Штати хочуть придбати турецьку вибухівку задля збільшення виробництва своїх артснарядів.

Повідомляється, що Пентагон уклав контракт з американською оборонною компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох виробничих ліній металевих деталей для 155-міліметрових артснарядів у Техасі з турецькими субпідрядниками. Один техаський завод має розпочати виробництво у червні 2024 року.

Як заявляв помічник міністра армії США з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Даг Буш, американська армія прагне подвоїти місячне виробництво 155-міліметрових снарядів з 28 тис. на місяць у жовтні 2023 року до приблизно 60 тис. на місяць у жовтні 2024 року. Це буде можливо за умови запропонованих Конгресом додаткових асигнувань. Оскільки законопроєкт було ухвалено, тепер це залежить від внутрішнього виробництва вибухових матеріалів у США. Імпорт вибухівки з Туреччини допоможе збільшити виробництво снарядів.

Допомога для України від Європи та Азії

В Інституті вказують, що партнери України з Європи та Азії також продовжують надавати Києву військову та фінансову допомогу, нарощуючи власні оборонно-промислові потужності.

Так, 28 березня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли боєприпаси для танків Leopard, 40-міліметрові і 155-міліметрові боєприпаси і розвідувальні дрони. Німецький виробник зброї Rheinmetall заявив, що Євросоюз виділив йому понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів.

29 березня міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомив, що його країна ухвалила допомогу для України на 100 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку майбутнього українського парку винищувачів F-16.

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1 квітня повідомлялося, що Японія виділила Україні 118 млн дол. у межах проєктів Світового банку. Ці гроші скерують на відновлення системи охорони здоров'я та житлової інфраструктури.

Дещо раніше японський уряд пом’якшив свої правила передавання оборонного обладнання. Це дозволить експортувати винищувачі, які Японія планує розробити спільно з Британією та Італією, і розгорнути до 2035 року. Літаки можна буде експортувати до третіх країн, але за умови, що там не ведуться бойові дії.

"Європейські країни продовжують зусилля щодо забезпечення України критично важливими артилерійськими боєприпасами, зокрема через ініціативу під керівництвом Чехії щодо постачання артилерійських боєприпасів для України з-за меж ЄС", – йдеться у звіті Інституту.

28 березня стало відомо, що в межах ініціативи під керівництвом Чехії було укладено контракти на близько 1,8 млрд євро на мільйон артснарядів для України. Вони почнуть надходити вже цього квітня. Як заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, його держава "подвоїть" свій внесок в ініціативу, проте він не повідомив конкретних подробиць.

Німеччина вирішила виділити Україні ще 10 тис. артснарядів. Керівник німецького ситуаційного центру Міноборони по Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що Берлін також підтримає чеську коаліцію і закупить 180 тис. снарядів. Україна отримає їх у другій половині 2024 року. Ще 100 тис. снарядів Німеччина передасть наприкінці року в межах двосторонньої угоди з невизначеною третьою країною. Несподівано до закупівлі боєприпасів приєдналася Ісландія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про очікування, що вже від квітня партнери держави передадуть достатню кількість артснарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

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