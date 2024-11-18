"Цього разу вона сказала "так": Боррель про дозвіл бити по РФ від адміністрації Байдена

За словами Борреля, США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 км, проте офіційні американські посадовці досі не підтвердили цієї інформації.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що хоча адміністрація президента США тривалий час говорила "ні" у відповідь на прохання надати Україні дозвіл бити по Росії, цього разу вона сказала "так".

Про це йшлося після засідання ради міністрів із закордонних справ країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 18 листопада.

Боррель відповів на запитання про рішення адміністрації Джо Байдена, повідомивши, що там дозволили застосування зброї на відстань до 300 км углиб російської території.

"Тобто йдеться про радіус у 300 км", – додав він.

Водночас він уточнив, що така відстань не є великою.

"Це не так вже й багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", – додав він.

Боррель не назвав джерела інформації, адже офіційного підтвердження в США поки не надали.

Він нагадав, що в ЄС кожна країна самостійно ухвалює рішення щодо використання наданої Україні зброї.

"Сьогодні не було жодного рішення щодо цього. Кожна країна робитиме так, як вважає за доцільне. Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", й цього разу вона сказала "так", – підсумував він.

Нагадаємо, Україна отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP Франції та Британії по цілях на території РФ, але тільки для атак на цілі в Курській області.

Раніше експерт пояснив, як може вплинути на рішення очільника КНДР Кім Чен Ина відправляти додаткові війська до РФ ефективне застосування ракет ATACMS.