CША зменшують пакети військової допомоги для України: у CNN назвали причину

Для України зменшуються пакети військової допомоги від США. Все через те, що запаси зброї та обладнання, які є в розпорядженні Пентагону, поступово вичерпуються.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників.

У квітні цього Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд, але далі жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн, а деякі становили ще менше — $125 млн і $250 млн відповідно.

"Водночас у 2022 і 2023 роках суми військової допомоги регулярно були в межах $600-$800 млн, а найбільший пакет було оголошено в січні 2023 року — $2,85 млрд", - йдеться в повідомленні.

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Видання пише, що серед влади США існують побоювання з приводу того, що американська готовність до війни може постраждати через ситуацію, що склалася.

"В адміністрації президента Джо Байдена все ще є $6 млрд на озброєння України, але в Пентагону "немає достатніх запасів", - пише видання.

"Один з американських чиновників зазначив виданню: "Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання — не впливаючи на боєготовність (армії США — ред.). І це одна з причин, через яку пакети допомоги так розподіляються. Також є обмеження і через те, наскільки швидко Україна може приймати обладнання та ефективно його розподіляти",— підсумував він.

Зазначимо, радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван наголосив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки зможуть.

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