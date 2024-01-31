Далекобійні GLSDB: що відомо про ракети, які невдовзі має отримати Україна, і як вони змінять ситуацію на фронті

Пентагон успішно випробував нові високоточні далекобійні снаряди GLSDB, і їх можуть передати на поле бою в Україні найближчим часом. Про це повідомляють журналісти видання Politico з посиланням на власні джерела.

Що відомо про GLSDB та які їхні характеристики, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ракети GLSDB: основні характеристики

GLSDB (дослівно Ground-Launched Small Diameter Bomb – бомба малого діаметра наземного запуску).

Боєприпас розроблений компанією Boeing у партнерстві з Saab ще в 2019 році, але, незважаючи на успішні випробування, Boeing і Saab не продавали, поки США не вирішили подарувати її Україні в рамках пакету допомоги.

GLSDB дозволяють високоточно знищувати ворога на відстані у 150 км. Ракета також має передові системи відстеження, щоб зробити її більш точною.

Боєприпаси оснащені крилами, що розкладаються в повітрі, та ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно націлювати ракету, якщо вона буде запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик. GLSDB використовує інерціальну систему наведення та наведення за допомогою GPS.

Один такий боєрипас коштує $40 тисяч.

Ці ракети запускають з наземних установок M270 та HIMARS.

Запуск GLSDB з установки HIMARS / Фото: SAAB

Технічні характеристики

Маса – 130 кг.

Довжина – 1,8 м.

Дальність – 142 км (за іншими даними – понад 150 км).

Ширина – 190 мм.

Може залетіти навіть у печеру

Компанія-виробник вказує такі переваги GLSDB:

Точність до одного метра

Можливість атакувати з будь-якого кута, з усіх боків, навіть уразити ціль позаду точки запуску

Можливість проникнення в печеру

Можна запускати з прихованих або захищених місць, щоб уникнути виявлення

Збільшений радіус дії

Saab запевняє, що т очність GLSDB настільки висока, що він може вразити ціль в радіусі автомобільної шини.

GLSDB / Фото SAAB AB / Фото: Фото з відкритих джерел

Україна стане першим оператором GLSDB

Що цікаво, такого озброєння ще немає навіть в американській армії.

Якщо GLSDB таки доїдуть до України, це буде перший експорт та їхнє перше бойове застосування. Україна стане першою країною, яка застосує ці бомби в бою.

Що кажуть експерти

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо" розповів, що нові керовані боєприпаси GLSDB мають багатофункціональне призначення.

"GLSDB – це високоточний боєприпас, який отримає українська армія для використання зі стандартних пускових установок HIMARS або MLRS. Це нова керована далекобійна ракета, яка поєднує в собі керовану авіаційну бомбу з крильцями й стартовий двигун від наявних старих систем. Ця система має дальність 150 км, і тепер у нас в арсеналі буде дві далекобійні системи. У порівнянні з HIMARS вона є більш потужною й більш точною", – пояснив Згурець.

За словами військового експерта, ракета GLSDB має захист від систем ворожого РЕБ, що робить її менш вразливою.

Крім того GLSDB летить, як керована крилата ракета по складній траєкторії, і збити її дуже складно.

"Головною інтригою залишається питання кількості переданих боєприпасів. Ці нові керовані боєприпаси мають потужну бойову частину, і можуть використовуватися для знищення бункерів, для знищення РЛС, ЗРК. З огляду на точність, вони мають багатофункціональне призначення. Цілі для них однозначно знайдуться", – підсумував експерт.

Військовий експерт, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець минулого року запевняв, що поява GLSDB матиме такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS.

"Тому якщо HIMARS дозволили завдати ураження до 76 кілометрів, то тепер ці ракети дозволять нам завдавати ударів по тилу противника на 150 кілометрів, тобто вдвічі більше", – заявив експерт.

Не стануть причиною прориву ЗСУ

Натомість ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV попередив, що GLSDB – "звичайне знаряддя" і не потрібно його переоцінювати.

"Важко сказати, чому вони так пафосно це коментують. Це звичайне знаряддя. Якби їх запускати з літака, то дальність могла б бути подібна на керовані авіаційні бомби. Якщо наземне базування, то це просто додаткова зброя.

Ми очікуємо на якийсь прорив, що якась новітня зброя, яку нам передадуть наші партнери, одразу все вирішить на полі бою. Ні, це просто додатковий засіб ураження. Враховуючи, що у нас є певний дефіцит з снарядами, то стріляти на відстань 150 км – це точно краще, ніж на 20−30, до 40 км, як працює ствольна артилерія чи системи залпового вогню", – пояснив Гетьман.

Що відомо про передавання GLSDB

Нагадаємо, перші чутки у ЗМІ про постачання ракет GLSDB до України з'явилися ще у листопаді 2022 року.

І хоча у Пентагоні підтвердили, що передадуть Україні далекобійні ракети GLSDB ще у лютому 2023 року, ці ракети до нашої країни так і не доїхали.

У листопаді 2023 року видання Reuters писало, що США перенесли на 2024 рік постачання Україні далекобійних авіабомб GLSDB.

Джерела видання вказувал, що компанія Boeing, головний підрядник GLSDB, мав поставити ракети до США наприкінці грудня, після чого деякий час ще мали бути проведені випробування перед подальшою відправленням в Україну.

Речник Пентагону Пет Райдер вчора, 30 січня, підтвердив інформацію про те, що Україна отримає партію високоточних бомб великої дальності GLSDB від компанії Boeing.

"Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", - заявив він.

Видання Politico писало, що Україна може отримати від США керовані бомби GLSDB вже в середу, 31 січня.