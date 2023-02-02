Далекобійні GLSDB: що відомо про ракети, які невдовзі може отримати Україна і як вони змінять ситуацію на фронті

За інформацією Wall Street Journal, про постачання далекобійних ракет GLSDB оголосять вже у п'ятницю, 3 лютого.

Ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на 150 кілометрів, і про передавання яких Штати, за інформацією ЗМІ, можуть оголосити вже найближчим часом, матимуть такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS.

Таку думку висловив військовий експерт, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець, інформує FREEДОМ.

"Це абсолютно однотипні за дальністю досягнення поразки противника засоби збройної боротьби. Тому якщо HIMARS дозволили завдати поразки до 76 кілометрів, то тепер ці ракети дозволять нам завдавати ударів по тилу противника на 150 кілометрів, тобто вдвічі більше", — заявив експерт.

Він пояснив, що такі ракети дуже потрібні ЗСУ. Адже росіяни після отримання Україною HIMARS, почали розміщувати пункти та інші сили засоби логістичного забезпечення на більш далекі відстані для того, щоб ці РСЗВ їх не діставали.

Також Якубець вважає, що невдовзі мають бути досягнуті домовленості щодо передачі Україні ракет ATACMS.

Що відомо про передавання ракет GLSDB

Нагадаємо, перші чутки у ЗМІ про постачання ракет GLSDB до України з'явилися ще у листопаді 2022 року.

Вчора, 1 лютого, агентство Reuters повідомило, що ці далекобійні ракети вперше увійдуть у новий пакет військової допомоги від США.

За інформацією американського видання Wall Street Journal, про новий пакет військової допомоги на 2,2 млрд доларів, який включить далекобійні ракети GLSDB, оголосять вже у п'ятницю, 3 лютого.

За словами журналістів, GLSDB поставлятимуться в межах Ініціативи сприяння безпеці України. Вона фінансує придбання або створення нової зброї, а не вилучення старих запасів США. Техніка, яка фінансується за цією програмою, зазвичай доставляється в Україну довше.

Ракети GLSDB: основні характеристики

Україна може отримати GLSDB розробки американської компанії Boeing та шведської Saab, які мають дальність знищення цілей до 150 км. Це майже вдвічі перевищує можливості GMLRS для HIMARS.

Зазначається, що GLSDB можна стріляти з установок, таких як система HIMARS, яку США вже поставили Україні. Ракета також має передові системи відстеження, щоб зробити її більш точною.

Боєприпаси оснащені крилами, що розкладаються в повітрі, та ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно націлювати ракету, якщо вона буде запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик. GLSDB використовує інерціальну систему наведення та наведення за допомогою GPS.

Один такий боєрипас коштує $40 тисяч.

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