Далекобійні ракети Storm Shadow/Scalp: дальність польоту та цікаві особливості

Станом на 11 липня стало відомо, що Британія та Франція вже передали Україні ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow (Scalp). Що відомо про їхні характеристики – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Західні чиновники вже пророкують, що ракети великої дальності Storm Shadow (Scalp) стануть "справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії". Це надасть Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни.

Далекобійні ракети Storm Shadow: що відомо

Крилата ракета Storm Shadow (Scalp) є авіаційною. Вона запускається з літаків Tornado, Rafale, Mirage 2000 і Eurofighter Typhoon. Наразі їх нема на озброєнні України, однак важливо розуміти, що це все легкі винищувачі – аналоги МіГ-29.

Один літак може нести або пару ракет, або лише одну ракету. Дальність базових версій сягає 560 км. Однак експортна Storm Shadow (Scalp), яку, найімовірніше, отримала Україна, відрізняється – її дальність менша майже вдвічі та становить 250-290 км. Далі йтиметься саме про такі ракети.

Бойова частина Storm Shadow (Scalp) належить до класу BROACH (з англ. “Bomb Royal Ordnance Augmented Charge”, що можна перекласти як “бомба з посиленим зарядом”). Боєголовка складається з двох частин: стартовий кумулятивний заряд під час наближення до цілі прорізає прохід крізь броню, бетон, землю тощо. Наступна частина проникає всередину цілі та з деяким уповільненням вибухає вже там.

Тож крилата ракета Storm Shadow (Scalp) має високий ступінь проникнення у тверді і броньовані цілі, який раніше був доступний для гравітаційних бомб із лазерним наведенням.

Особливості ракет Storm Shadow (Scalp)

Ці ракети дуже тихі і летять низько. Крім того, вони мають потужні засоби радіолокаційної протидії. Це робить їх менш помітними для ворожої ППО.

Storm Shadow (Scalp) можуть тихо підлітати до цілі, здійснювати пікірування (кут пікірування встановлюється залежно від об’єкта ураження) та подвійним зарядом розтрощити навіть дуже захищену ціль. Навіть у глибокому тилу ворога.

Ракета підтримує інерціальне та GPS-наведення, під час підльоту до цілі застосовується теплова головка з режимом розпізнавання та відповідності рельєфу місцевості.

Storm Shadow можуть використовуватися в будь-який час доби, а також під час складних метеоумов та в разі застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Загальні характеристики ракет Storm Shadow (Scalp)

Характеристики ракет Storm Shadow (Scalp) / Фото: ТСН.ua

Історія ракет Storm Shadow (Scalp)

Виробництвом цих крилатих ракет займається європейська компанія MBDA. Замовлення на розроблення з'явилося 1995 року від військових відомств Франції та Великої Британії.

На озброєння Storm Shadow прийняли британські ВПС 2003 року. Тоді ж ракети отримали перший бойовий досвід під час іракської війни, а пізніше використовувалися в Лівії, Ємені та під час військової операції проти екстремістів Ісламської Держави.

Україна вже отримала ракети Storm Shadow (Scalp)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 11 травня підтвердив , що його держава безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow великої дальності, "призначені лише для високоточних ударів".

Невдовзі після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Британії, уже використовуються на фронті і влучають у всі цілі, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.

Згодом, 11 липня, стало відомо, що Франція також вже передала перші ракети SCALP Україні. Загалом йдеться про близько 50 одиниць техніки. Про надання Україні далекобійних ракет SCALP президент Франції заявив під час саміту НАТО. Лідер країни підкреслив, що сьогодні вкрай важливо надіслати сигнал про підтримку нашої держави та єдність усього Альянсу.

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