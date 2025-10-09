Далекобійна зброя України: чи здатні "Фламінго" та "Сапсан" змінити перебіг війни

Балістичні ракети «Фламінго» та «Сапсан»

Нещодавно американський президент Дональд Трамп висловився щодо постачання ракет «Томагавк» для України. За його словами, він майже ухвалив рішення, однак хоче знати для чого саме ця зброя буде використана.

Військові експерти вважають, що американські ракети здатні знищити ключові військові об’єкти глибоко в тилу РФ, проте й в українському арсеналі є власна бойові системи, що можуть бути потужніими за «Томагавк».

Що відомо про нові розробки України та яка зброя дійсно може вплинути на перебіг війни — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Американські «Томагавки» можуть знищити ключові військові об’єкти Росії

Нещодавно впливове видання The Telegraph писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера США Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk. Як вважає Зеленський, ця зброя могла б змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.

Згодом Трамп заявив, що вже «певною мірою» ухвалив рішення щодо постачання ракет «Томагавк» Україні. Втім, деталей американський лідер не повідомив.

Як зазначають військові експерти, американську крилату ракету «Томагавк» можна запускати з різних платформ (підводні човни, кораблі, літаки, земля). Її використовують для точкових ударів на великі відстані, з точністю за десятки сантиметрів.

Ракета «Томагавк» / © Getty Images

“Томагавки” здатні вражати цілі на відстані від 1 250 до 2500 кілометрів. Дальність польоту може коливатися залежно від моделі, але її достатньо для ударів по території Росії.

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, застосування «Томагавків» вимагає від України розбудови цілої інфраструктури: від пускових установок і сховищ до навчених екіпажів та зміни стратегії оборони.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ракети «Томагавк» дуже важливими для ЗСУ. За його словами, навіть експортні версії (до 300 км) значно перевершують російські системи ППО і дозволять уражати логістику, склади та штаби в глибині території.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) також переконані, що «Томагавки» здатні змінити перебіг війни. Там вважають, що застосування цих ракет із потужнішою бойовою частиною дало б можливість українським військам завдати суттєвих пошкоджень або навіть знищити ключові військові об’єкти в глибині РФ.

Запуск ракети «Томагавк» / © Associated Press

«Такими об’єктами можуть бути завод із виробництва дронів Shahed в Єлабузі, Республіка Татарстан, або авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській області, звідки Росія піднімає стратегічні бомбардувальники для ударів крилатими ракетами по Україні», — йдеться у звіті.

Водночас, авторитетне видання Sky News пише, що у разі отримання Києвом американських ракет, Москва опиниться в зоні дії українського арсеналу.

Попри це, американський експерт Френк Собчак зауважує, що жодна зброя сама по собі не зможе змінити перебіг війни. Адже це залежить від сукупної міці країни, її волі та оборонної промисловості.

Українська крилата ракета «Фламінго» потужніша за «Томагавк»

Українська крилата ракета «Фламінго» від Fire Point здатна обходити системи російської ППО.

За оцінками експертів, ракета здатна долати до 3000 км та розвивати швидкість близько 850–900 км/год, максимальна — до 950 км/год.

Ракета «Фламінго» / © Associated Press

Військовий експерт Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua розповів, що ракета «Фламінго» за деякими параметрами може перевищити американську зброю.

«Наша ракета має переваги над американським Tomahawk, який здатен огинати рельєф на місцевості. Tomahawk розроблений ще у минулому столітті і його дальність 1600 кілометрів, а бойова частина — 460 кілограмів. Дві наші крилаті ракети «Фламінго» та FP-5 мають переваги — це дальність польоту 3 тисячі кілометрів та бойова частина вагою в 1 тонну. Але на масштабування таких ракет потрібен час та кошти. На жаль, у Росії вже зараз все це є, а ми лише освоюємо та розроблюємо нові типи озброєння», — зазначив генерал-лейтенант.

За словами Ігоря Романенка, нові ракети не є «срібною кулею», здатною змінити перебіг війни. Для суттєвого впливу на російську військову машину, яка має тисячі цілей, потрібні тисячі ракет.

Як наголосив експерт, для ураження лише одного заводу можуть знадобитися десятки ударів. Тому поява навіть таких потужних розробок, як «Фламінго», важлива, але вирішальну роль відіграють масштаби їхнього застосування.

Тим часом Україна вже почала використовувати ракети «Фламінго» на фронті та заявила про успішне ураження цілей в Криму.

Видання Welt зазначає, що саме «Фламінго» може стати новим важелем для тиску на Росію.

Там зазначають, якщо Кремль не піде на компроміси, Україна отримає можливість атакувати не лише енергетичні об’єкти, а й більш чутливі цілі в глибокому тилу ворога — наприклад, заводи з виробництва зброї та боєприпасів. Це створює для РФ абсолютно новий рівень загроз.

Секретна зброя Києва — балістична ракета «Сапсан»

Перша балістична ракета «Сапсан» пройшла успішні випробування у серпні 2024 року, а вже у травні 2025 року, ця зброя знищила російський командний пункт.

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, що під час тестування, «Сапсан» розвивав швидкість 5,2 Маха (~6370 км/год), що швидше за американські ATACMS (3 Маха), але трохи повільніше за російський «Іскандер-М» (6 Маха).

«Сапсан» / © Вікіпедія

Також відомо, що ракета оснащена потужною бойовою частиною (480 кг) — це вдвічі більше, ніж в ATACMS (227 кг). Дальність польоту ракети становить близько 300–500 км.

Бойова частина може бути осколково-фугасною або проникною, яка дозволяє знищувати цілі на площі до 10 тис. кв. м (у разі касетного заряду) або 2–3 га (у разі звичайного осколково-фугасного заряду).

Попри те, що Україна запустила масове виробництво ракет «Сапсан», Бадрак підкреслив, що для ефективного впливу на критичні об’єкти РФ ЗСУ потребують 300–500 балістичних ракет.

Універсальна ракета «Довгий Нептун» здатна уражати як наземні, так і морські цілі

Наприкінці серпня в Україні вперше показали нову ракету «Довгий Нептун» Ця ракета має індекс РК360Л, та здатна уражати цілі на відстані до 1000 кілометрів, що в 3,5 рази більше за попередню версію «Нептун».

Вага бойової частини збільшена до 260 кг при збереженні можливості ураження рухомих об’єктів, в тому числі морських, пише Defense Express.

Ракета довжиною приблизно 6 метрів, більша за свого попередника. Система наведення не розкрита, але передбачає точне ураження наземних і морських цілей.

Як наголосили фахівці, для забезпечення польоту «Нептуна» над суходолом, розробники розв’язали складну комплексну задачу.

«По-перше, забезпечено політ над змінним рельєфом місцевості, що значно складніше за політ над рівною водною поверхнею. По-друге, забезпечено можливість польоту за визначеним маршрутом без супутникової навігації. По-третє, можливість точного ураження наземної цілі, що значно складніше за наведення на великий металевий об’єкт на фоні моря. І вже додаткково у РК360Л — одночасно збільшено дальність та вагу бойової частини», — зауважили у Defense Express.

Раніше впливове видання Politico повідомляло, що здатність України самостійно виробляти ракети дальнього радіусу дії може змінити баланс сил на фронті та унеможливлює для Росії безкарне використання своєї глибокої території для ведення війни.

Військовий аналітик Forbes Девід Акс наголошував, що Long Neptune є критично важливою зброєю для України, оскільки він зменшує залежність Києва від військової допомоги США та Європи.

Що відомо про нову зброю України, яка б’є по РФ

Президент Володимир Зеленський розповів про нові види зброї, яка завдає успішні і потужні удари вглиб Росії.

«Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. (Ракета — Ред.) «Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо — Ред.) не про поодинокі випадки», — сказав він.

Також Зеленський відзначив реактивний ракета-дрон «Рута». За його словами, «Рута» вперше вразила ціль за 250 кілометрів — морську вишку. Найбільшим успіхом він назвав український БПЛА «Лютий».

Водночас Депутат Верховної Ради та голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв розповів, що український оборонно-промисловий комплекс розробив цілу низку ракет та ударних дронів-камікадзе («дипстрайків») з різними характеристиками і завданнями. Окрім тих, що згадував Зеленський, експерт розповів про застосування ракети «Пекло».

«Повірте мені, ми розвиваємося, і з’являється все більше й більше продуктів, не тільки «Фламінго», а й інших, які завдають ударів по території Російської Федерації», — додав Єгор Чернєв.

Фахівці Defense Express розповіли, що на виставці MSPO 2025 Укроборонпром вперше розкрив характеристики ракето-дрона «Паляниця». Вона здатна летіти на 650 км зі швидкістю до 900 км/год, несучи до 100 кг боєголовки.

Для порівняння, її швидкість аналогічна російській крилатій ракеті Х-101. Запуск відбувається за допомогою прискорювача, а далі працює реактивний двигун.

Схожий за концепцією із «Паляницею», ракето-дрон «Пекло» вже отримав підтвердження першого бойового застосування під окупованим Луганськом, пише Defense Express.

Ракета-дрон «Пекло» / © скриншот з відео

Це компактна крилата ракета довжиною близько 2 метрів з турбореактивним двигуном. Орієнтовна вага боєголовки — до 50 кг, що підтверджується масштабом знищених цілей (будівлі, переправи).

«Пекло» може подолати до 700 км та, згідно із заявленими характеристиками, розганяється до 700 км/год.

Незважаючи на назву «ракета-дрон», за конструкцією це типова крилата ракета, але менших розмірів.

Раніше ТСН.ua писав про модифіковану версію крилатої ракети «Нептун», яку в соцмережах охрестили «пузатим» «Нептуном». Аналітики припускають, що «пузатий» «Нептун» може мати радіус дії приблизно 500 км.

Водночас Європейський виробник зброї Thales розробив ракету, котра може знищити «Шахеди» за допомогою кульок. Ця зброя уже розгортається в Україні, але попит перевищує виробничі можливості.

Зокрема, ці ракети дорожчі за дрони-перехоплювачі (500 — 5 000 доларів), але значно дешевші за традиційні ракети ППО, як-от AIM-7 Sparrow (125 000 доларів).

