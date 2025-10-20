Далекобійні ракети проти бомбардувальників: експерт пояснив, як нейтралізувати авіакомплекси РФ

Ключові стратегії протидії російським ракетно-бомбовим комплексам / © скриншот з відео

Ключову роль у боротьбі з російським ракетно-бомбовим комплексом має відіграти далекобійна зброя.

Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків» сказав про це в ефірі «Каналу 24».

Експерт окреслив дві головні стратегії протидії російським ракетно-бомбовим комплексам. За його словами, перший і найважливіший шлях протидії — це боротьба з літаками-носіями. Хазан вважає, що для унеможливлення використання цих комплексів необхідно уражати російські бомбардувальники на відстані 140–160 км. Такий радіус дозволить відтіснити їх подалі від лінії бойового зіткнення та знизити загрозу.

Друга стратегія, на думку експерта, полягає у вдосконаленні засобів для знищення вже випущених боєприпасів у повітрі.

«Потрібно або знищувати літаки до запуску, або перехоплювати/нейтралізувати снаряди після запуску, що значно зменшить їхню ефективність», — підсумував Геннадій Хазан.

Нагадаємо, до кінця року в Україні будуть блекаути. Він також дав низку порад, як до цього підготуватися, зокрема психологічно. Про це сказав позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

Зокрема, Чернігівщина в ніч проти 20 жовтня знову опинилася під масованим ударом РФ. В області десятки тисяч абонентів перебували без світла.