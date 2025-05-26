Дальність до 1 400 км: Франція має ракети, які значно перевершують Taurus і SCALP — чи отримає їх Україна

Ракета MdCN. / © Defense Express

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Франція має у своєму арсеналі крилаті ракети морського базування MdCN, дальність яких удвічі більша за вже відомі ЗСУ Taurus чи Storm Shadow/SCALP. Ці ракети здатні уразити цілі на відстані до 1 400 км, що охоплює майже всю європейську частину Росії.

Однак можливість їх постачання Україні наразі лишається відкритим питанням, пише Defense Express.

MdCN (Missile de Croisière Naval або SCALP Naval) — це високоточна крилата ракета морського базування. Її технічні характеристики вражають:

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Дальність: до 1 400 км

Бойова частина: 300 кг

Швидкість: 800 км/год

Ціна: близько 3,3 млн доларів

Довжина: 6,5 м, вага — 1 400 кг

Аналітики наголошують, що ракета здатна дістати до Москви, Енгельса, Мурманська і майже до Кірова, проте не охоплює Урал. Її ударна зона — більшість критично важливих цілей у європейській частині РФ.

Втім, є кілька серйозних перешкод для можливого постачання MdCN Україні:

Тип платформи: ракета морського базування, і її запуск потребує адаптованих наземних установок. Європейці розробляють два варіанти таких рішень: Mk 70 Container Launchers для ракет типу Tomahawk та Land Cruise Missile — проєкт саме для MdCN, який перебуває лише на початковій стадії. Кількість: наразі Франція має лише близько 200 таких ракет у наявності, що робить питання передачі складним у політичному та логістичному плані. Операційна специфіка: для точного наведення таких ракет потрібні цифрові карти рельєфу РФ, які дозволяють ракеті петляти складним ландшафтом. Це — критичний компонент для успішного застосування зброї.

Чи отримає Україна таку потужну далекобійну зброю — залежить не лише від технічної адаптації, а й від політичної волі партнерів. Проте сам факт її наявності в Європі розширює горизонти обговорення можливої ескалації у сфері дальньої високоточної зброї.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійного озброєння, що посилює шанси на отримання ракет Taurus.

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Також нагадаємо, що США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України.