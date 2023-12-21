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Данілов повідомив про спільне виробництво зброї Україною з країнами НАТО

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Данілов повідомив про спільне виробництво зброї Україною з країнами НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: прес-служба РНБО

Українські розробки дивують партнерів держави, зазначив посадовець.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що спільне виробництво зброї Україною з країнами НАТО вже відбувається.

Про це Данілов сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Спільне виробництво зброї з країнами НАТО вже відбувається. Інша справа, що нам треба якомога більше збільшити виробництво, але це технічні процеси, які відпрацьовують відповідні інституції, відпрацьовують відповідні люди", – розповів секретар РНБО.

Він додав, що українські розробки на сьогодні відповідають стандартам Альянсу.

"Ті розробки, які є у нашій країні, дивують наших партнерів, і дивують їх неодноразово. І зараз є вироби, які є на самому високому рівні, що стосується світової військової індустрії", – повідомив посадовець.

До слова, під час візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона у грудні Україна та США підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Зокрема, йдеться про виготовлення гібридних систем ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Американські потужності для української оборонної промисловості! Що вже виробляють

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Дата публікації
Перегляди
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