Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ, які розташовані на відстані 1 500 кілометрів

Секретар РНБО зазначив, що Україну цікавлять лише заводи, або військові виробництва.
Україна здатна вражати цілі на території Росії, як розташовані на відстані 1 500 кілометрів.
Про це в етері Українського Радіо заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній", - заявив Данілов.
Данілов зазначив, що "все це буде приносити свої результати", бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.
"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", – підсумував Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українській розвідці анонсували нові високоточні удари по РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони Сполучених Штатів замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для українських військових.
Читайте також:
- З'явилося відео ураження російських Іл-76 на аеродромі у Пскові
- Удар по авіабазі у Пскові: експерт спрогнозував наслідки постійних атак
- Буданов прокоментував удар по авіабазі у Пскові