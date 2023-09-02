Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ, які розташовані на відстані 1 500 кілометрів

Секретар РНБО зазначив, що Україну цікавлять лише заводи, або військові виробництва.

Україна здатна вражати цілі на території Росії, як розташовані на відстані 1 500 кілометрів.

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Про це в етері Українського Радіо заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній", - заявив Данілов.

Данілов зазначив, що "все це буде приносити свої результати", бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.

"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край", – підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українській розвідці анонсували нові високоточні удари по РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони Сполучених Штатів замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM для українських військових.

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