Данілов заявив, що Україна отримає західні вінищувачі найближчим часом (відео)

Данілов закликав українців зберігати спокій і терпляче ставитись до тих чи інших заяв щодо зброї для України.

Секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, шо на момент початку повномасштабного вторгнення Росії, українські військові не мали великої частки західної зброї, яку мають зараз.

"Хочу всім нагадати, що коли почалася ця військова агресія активної фази 24 лютого, у нас, на превеликий жаль, на той час не було тієї зброї, яка сьогодні вже у наших ЗСУ та представників нашого сектору оборони. Ніхто не вірив, що у нас будуть Patriot, Leopard та багато іншої зброї, яка на сьогодні вже є на території нашої країни. Літаки теж обов’язково будуть найближчим часом", - сказав Данілов.

Він закликав всіх зберігати спокій і терпляче ставитись до тих чи інших заяв щодо зброї для України.

"Наш президент працює кожного дня для того, щоб сучасна зброя, яка нам потрібна для перемоги, якомога швидше була на території нашої країни. Працюють представники нашого Міністерства закордонних справ, величезна кількість людей для того, щоб пришвидшувати ці процеси", - сказав Данілов.

Він додав, що в деяких країнах почались внутрішньо-політичні процеси, тому деякі заяви можуть корелюватися з ними.

"Але ми точно впевнені, що наші партнери обов’язково будуть нам допомагати", - резюмував Данілов.

Зазначимо, що напередодні міністр оборони США Ллойд Остін виступив із заявою, чи передадуть Сполучені Штати Україні винищувачі F-16.

"Щодо винищувачів F-16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так", - заявив Остін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до союзників України з закликом, щоб вони надали українським військовим винищувачі F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна обов’язково отримає в майбутньому винищувачі F-16 чи інші літаки IV покоління.

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