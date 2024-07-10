Данія напряму фінансуватиме українські виробництва зброї: Умєров розкрив деталі

Умєров розповів про нову форму допомоги Україні від Данії.

Данія - перша країна НАТО, яка напряму фінансуватиме українські виробництва озброєння та боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Фейсбуці.

За його словами, перший контракт буде підписано вже найближчим часом.

"Умєров під час зустрічі з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом обговорили створення спільних підприємств, розглянувши модель спільного інвестування у виробництво озброєння, що допоможе посилити обороноздатність України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що для цього Міноборони створює “Оборонний фонд”, який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств.

Умєров перевірив оборонні роботи та зустрівся з керівництвом ЗСУ!

Нагадаємо, Норвегія офіційно оголосила про передавання Україні шести винищувачів F-16. Перші літаки можуть відправити вже цього року.

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