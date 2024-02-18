Данія передасть Україні всю свою артилерію – прем'єр-міністерка

Данія передасть Україні всю свою артилерію. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен і закликала Європу також передати Україні зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

Про це Фредеріксен сказала на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, пише "Укрінформ".

За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – наголосила Фредеріксен.

Нагадаємо, президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

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