Данія виділить додаткові $43 млн на закупівлю зброї для України

Уряд та парламентські партії Данії ухвалили спільне рішення про виділення додаткових 300 мільйонів данських крон (43 млн доларів США) для закупівлі додаткової зброї для України.

Відповідне повідомлення було опубліковане на сайті Міністерства оборони Данії.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що зараз України захищає не тільки себе, але й всю Європу.

"Боротьба України за свободу – це також наша і Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом з партіями у парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон. Уряд і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям", - сказав міністр.

Зазначається, що додаткові кошти будуть виділені з бюджету Міністерства оборони країни та передані Міжнародному фонду для України, яким керує Велика Британія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що США підтримуватимуть хоробрий народ України стільки, скільки необхідно.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою Білого дому Джо Байденом може закликати поставити для українських військових винищувачі F-16.