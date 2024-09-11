"Давайте розраховувати на потужні рішення": Зеленський про дозвіл на використання далекобійної зброї 

Глава держави анонсував обговорення із державним секретарем США Ентоні Блінкіном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, які перебувають у Києві.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із дозволом на використання далекобійної зброї від західних партнерів, зокрема США.

Про це йшлося під час спільної пресконференції із президентом Литви та прем'єр-міністрами Латвії та Хорватії у межах саміту "Кримська платформа" у Києві 11 вересня.

"Щодо мого оптимізму стосовно рішення дати нам дозвіл на використання далекобійної зброї, на жаль, це не залежить від мого оптимізму. Давайте розраховувати на потужні рішення – важливі сьогодні", – сказав Зеленський.

Глава держави також заначив, що розраховує на діалог із президентом США Джо Байденом.

"Наш діалог, який відбувається щотижня, щомісяця (зі США – ред.) – це дуже важливо для нас, тому що вони надають нам найбільшу підтримку: військову і фінансову. Ми дійсно розраховуємо на неї, без цього ми не зможемо перемогти", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що пізніше сьогодні матиме розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкіном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, які наразі перебувають у Києві. Про результати консультацій буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, 11 вересня Велика Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні. Цього дня міністр закордонних справ Девід Леммі разом із очільником Держдепу США Ентоні Блінкеном прибули до України та підтвердили спільну підтримку.

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