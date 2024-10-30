Де РФ ховає деякі свої потужності з виробництва зброї: авіаексперт розкрив підступні дії росіян

Заступник директора компанії з виробництва РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський впевнений, що росіяни ховають деякі виробничі потужності зі створення зброї на території цивільних аеропортів.

Про це пише "Еспресо".

"Коли ми кажемо про удари по виробничих потужностях Російської Федерації, треба враховувати те, що є [підприємство – ред.] "Тактичне ракетне озброєння", яке розташоване в підмосковному Корольові, що виробляє ракети Х-101, Х-555, модулі УМПК. Є "Арсенал 53", завод Свєрдлових, по якому нещодавно вдарили Сили оборони України. Але треба розуміти, що деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних місцях, й використовує для цього навіть звичайні цивільні аеропорти", – зазначив експерт.

Він пояснив, що такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати, куди літаки з Ірану доставляли комплектуючі для виробництва зброї.

"Чому такий висновок? Тому що подивіться, куди прилітають іранські літаки розвантажувати певні комплектуючі. Хоча вони могли б безпосередньо прилітати, наприклад, в ту ж саму Казань і там розвантажувати свої вантажі. Тому треба розуміти, наприклад, що Росія використовує деякі цивільні майданчики для того, щоб будувати свої безпілотники, які кожної ночі запускають на територію України. Це і в Московській області, і в Ленінградській області", – вважає Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, Росія залучає для виробництва "Шахедів" жінок-іноземок. За документами, якщо 2023 року чисельність персоналу становила близько 900 осіб, то 2025-го їхня кількість має збільшитися до понад двох тисяч.

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