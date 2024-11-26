Дефектні міни: Веніславський назвав причини нештатного спрацювання боєприпасів

Міжвідомча комісія дійшла висновку, що головними причинами нештатного спрацювання 120-міліметрових мін стали зниження температури та підвищена вологість.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "Суспільному".

Веніславський підтвердив, що зафіксована ціла низка випадків нештатних спрацювань мін, які підрозділи Сил оборони отримали від певного виробника.

"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки та розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури та підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв", — пояснив нардеп.

За його словами, уся бракована партія мін відкликана. Виробник найближчим часом має замінити продукцію, але перш ніж потрапити на фронт міни "пройдуть ретельне додаткове обстеження".

"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни з тієї партії, у якій мало місце нештатне спрацювання. Кількість — це закрита інформація. Підприємство вже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", — зазначив Веніславський.

На думку нардепа, з'ясовувати, чи було у цій ситуації правопорушення, мають правоохоронні органи, тож не варто завчасно висувати виробнику такі серйозні звинувачення. Тим більш, що жодних системних проблем з боєприпасами наразі немає.

"На майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування", — додав Веніславський.

Ризик для воїнів через дефектні міни: скандал з неякісними боєприпасами для ЗСУ

Нагадаємо, Міністерство оборони України вже три тижні активно розслідує причини позаштатного спрацювання 120-міліметрових мін. Вилучено партії боєприпасів для подальших досліджень, а їхнє використання призупинено.

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