Дефіцит боєприпасів в Україні: Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч артснарядів для ЗСУ

Петр Фіала наголосив, що через нестачу боєприпасів Збройні сили України змушені щодня ухвалювати важкі рішення.

Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч боєприпасів для подальшого передавання Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише Financial Times.

Він наголосив на критичній ситуації.

"Ситуація в Україні критична. На третьому році війни Ззбройні сили країни перебувають під безпрецедентним тиском. У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня ухвалювати важкі рішення", – сказав Петр Фіала.

Він зазначив, що Чехія працює над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклала контракти на перші 180 тисяч.

За словами Фіали, артснаряди будуть доправлені на український фронт "найближчими місяцями".

Нагадаємо, Чехія напередодні розпочала всесвітню ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. До ініціативи вже приєдналися понад 20 країн, проте Словаччина офіційно відмовилася.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.