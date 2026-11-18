Patriot / © Getty Images

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Виробництво американських ракет-перехоплювачів Patriot зіткнулося з дефіцитом критично важливого матеріалу з Європи — карбонізованої віскози (rayon), яку використовують у соплах твердопаливних ракетних двигунів. Через обмежені поставки сировини Пентагон намагається терміново збільшити її виробництво, але американські компанії залежать від єдиного затвердженого постачальника цього матеріалу для найсучасніших ракет PAC-3.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Дефіцит виник на тлі скорочення американських запасів ракет-перехоплювачів і зростання потреби в них для власної армії США та союзників, зокрема України. Водночас нарощування виробництва Patriot ускладнюється залежністю оборонної промисловості від вузького кола постачальників і компонентів, які виготовляють за межами США.

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Який матеріал потрібен для ракет Patriot

Йдеться про спеціальну карбонізовану тканину на основі віскозного волокна, яка використовується для виготовлення сопел твердопаливних ракетних двигунів. Під час роботи двигуна матеріал поступово вигорає, утворюючи захисний шар, який не дає конструкції перегрітися та розплавитися під впливом надзвичайно високих температур.

Для найсучасніших перехоплювачів Patriot PAC-3 наразі затверджений лише один матеріал такого типу — Raycarb. Його виробництво залежить від складного ланцюга постачання між кількома країнами.

Волокна виготовляють на підприємстві у Чехії, яке належить тайському хімічному концерну. Потім їх доставляють до Франції, де тканину виготовляють і карбонізують на підприємстві ArianeGroup поблизу Бордо. Після цього матеріал у рулонах постачають американській Park Aerospace, яка обробляє його спеціальною смолою на своєму заводі в Канзасі.

Далі матеріал передають L3Harris, де його використовують у соплах твердопаливних двигунів для ракет Patriot, які виробляє Lockheed Martin.

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Чому США не можуть швидко збільшити виробництво

За даними WSJ, американські оборонні компанії не можуть просто замінити дефіцитний матеріал іншим. Навіть незначні дефекти у конструкції твердопаливного ракетного двигуна можуть вплинути на траєкторію польоту перехоплювача, тому альтернативну сировину потрібно тривалий час тестувати та сертифікувати.

Генеральний директор Park Aerospace Браян Шор розповів, що на початку року представник Пентагону звернувся до компанії з вимогою збільшити поставки матеріалу для нарощування виробництва ракет. Однак проблема виявилася на французькому підприємстві ArianeGroup, яке постачає карбонізовану тканину.

Французькі виробничі потужності обмежені, а збільшення поставок до США означатиме скорочення обсягів для інших клієнтів, серед яких французькі військові.

«Вони французька компанія. Їх не можна залякувати. Вони просто припинять співпрацю», — сказав Шор, пояснюючи, чому тиск американських чиновників не допоможе швидко вирішити проблему.

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Нові виробничі потужності з’являться не скоро

Park Aerospace намагається допомогти збільшити постачання матеріалу, зокрема профінансувала нову виробничу лінію на французькому підприємстві ArianeGroup, перерахувавши аванс у 5 млн доларів. Її запуск очікується 2028 року, але навіть після цього обсяг виробництва не зможе повністю задовольнити американський попит.

Також компанії попередньо домовилися про будівництво заводу у США. Park Aerospace готова надати для цього аванс у 25 млн доларів. Якщо проєкт реалізують за планом, підприємство запрацює приблизно 2030 року.

«Головна проблема в тому, що ніхто не хоче чекати три з половиною роки», — зазначив Шор.

Американські оборонні компанії також шукають альтернативні джерела постачання. Зокрема, розглядають матеріали німецького виробника Enka та інших постачальників, які могли б тимчасово компенсувати дефіцит. Однак жоден із варіантів поки не пройшов усі необхідні випробування для використання у PAC-3 MSE.

Ситуацію ускладнює і стан німецького виробника Enka, який спеціалізується на віскозі для текстильної промисловості, зокрема виробництва костюмів і модного одягу. Після пандемії COVID-19 попит на його продукцію скоротився, а компанія розглядала можливість закриття виробництва. Закупівлі з боку американського оборонного сектору допомогли тимчасово відкласти це рішення, однак перспективи подальшої роботи підприємства залишаються невизначеними.

США нарощують виробництво Patriot, але стикаються з дефіцитом компонентів

Пентагон намагається компенсувати скорочення запасів ракет і прискорити виробництво перехоплювачів. Зокрема, укладено семирічну угоду з Lockheed Martin, яка передбачає збільшення випуску PAC-3 MSE більш ніж утричі — приблизно до 2000 ракет на рік до кінця 2030 року.

Окремий контракт уклали з L3Harris, яка постачає твердопаливні ракетні двигуни. Водночас американське оборонне відомство намагається напряму взаємодіяти з постачальниками нижчих рівнів, щоб виявляти та усувати вузькі місця у виробничих ланцюгах.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), до кінця липня США витратили значну частину запасів перехоплювачів, а їхній арсенал скоротився приблизно на 65% порівняно з рівнем до початку війни з Іраном у лютому. Вартість одного перехоплювача PAC-3 MSE становить близько 4 млн доларів, а його виробництво займає приблизно два роки.

Масштабування виробництва ускладнюється тим, що оборонні програми залежать від спільних постачальників. Зокрема, понад 70% постачальників другого рівня для PAC-3 також працюють над системою THAAD. Тому проблеми на одному підприємстві можуть одночасно впливати на виробництво кількох типів ракет.

Як дефіцит може вплинути на постачання Україні

Проблеми з виробництвом Patriot виникають тоді, як США та їхні союзники потребують дедалі більше ракет-перехоплювачів. Україна також залежить від постачання цих систем для захисту від російських балістичних ракет та інших повітряних атак.

За даними WSJ, дефіцит компонентів і тривалі терміни розширення виробництва ускладнюють швидке поповнення запасів. Навіть за наявності багаторічних контрактів та інвестицій у нові заводи, збільшення випуску ракет залежить від десятків постачальників, а заміна критичних матеріалів потребує тривалих випробувань.

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