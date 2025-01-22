Дешеві, але ефективні: Forbes розповів про російські дрони-шпигуни з бамбука

Хоча ці пристрої можна легко виявити та знищити, вони так само швидко замінюються. Це робить їх ефективним і економічно вигідним інструментом у сучасній війні.

Минулого тижня в соціальних мережах з’явилися зображення нового російського FPV-дрона, створеного з дешевих комерційних компонентів і встановленого на бамбуковій рамі.

Як зазначає аналітик Девід Гемблінг у статті для Forbes, цей пристрій може вести непомітне спостереження протягом кількох тижнів, передаючи відео автомобілів, що проїжджають повз.

“Зібраний з дешевих комерційних компонентів, він являє собою такий ефективний, непомітний шпигун, про який раніше мріяли американські війська”, – зазначив Гемблінг.

Історичний досвід США

США ще у 1960-х роках використовували необслуговувані наземні датчики під час війни у В’єтнамі. Ці пристрої допомагали зупиняти транспорт на стежці Хо Ши Міна, ключовому маршруті постачання В’єтконгу. Датчики фіксували рух транспорту, а отримані сигнали передавалися спеціально обладнаним літакам. Аналітики обробляли інформацію для визначення місця розташування, швидкості та напряму руху цілей, що дозволяло викликати авіаудари.

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Однак точність таких систем була обмеженою, через що літаки скидали значну кількість бомб на передбачувану зону цілі.

Сучасні технології

Сучасні шпигунські пристрої значно ефективніші. Камери, вартістю менше ніж 200 доларів, можуть знімати фото та відео вдень і вночі та передавати дані через мобільну інфраструктуру. На відміну від технологій минулого століття, які потребували ретрансляторів і обчислювальних центрів, нині достатньо звичайної телефонної мережі.

“У той час як батарея безпілотника працює лише кілька годин навіть у неактивному стані, камери стеження розраховані на роботу протягом декількох тижнів. Деякі з них оснащені сонячними батареями, що дають змогу працювати нескінченно довго. При цьому навіть один день інформації про пересування ворога з лишком виправдає низьку вартість операції”, – зазначає Гемблінг.

Застосування FPV-дронів

Такі дрони можуть бути використані для:

• Шпигунства: спостереження за транспортними засобами, моніторинг руху військ і фіксація їхньої ротації.

• Атак: наведення FPV-дронів для знищення транспорту, відстеження впливу мін та оновлення замінованих ділянок.

• Оборони: виявлення наближення ворожих військ перед оборонними позиціями.

Хоча ці пристрої можна легко виявити та знищити, вони так само швидко замінюються. Це робить їх ефективним і економічно вигідним інструментом у сучасній війні.

На завершення, Гемблінг підкреслює, що такі недорогі та ефективні пристрої значно полегшують роботу військових, дозволяючи з мінімальними витратами отримувати максимальний результат у розвідувальних і бойових операціях.

Нагадаємо, новий російський дрон-камікадзе "КУБ-2", який "Концерн "Калашников" почав поставляти до ворожого війська, має бойову частину більшу, ніж у "Ланцета", і, вочевидь, на виробництві замінить невдалий варіант "КУБ".