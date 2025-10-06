Дешевий вбивця дронів: європейський виробник створив ракету, яка знищує "Шахеди" за допомогою кульок

Ракета FZ123 / © Business Insider

Європейський виробник зброї Thales розробив нову 70-мм ракету з боєголовкою FZ123, яка створює “сталеву хмару” для знищення дронів, як-от російські “Шахеди”, що атакують Україну, і ця зброя вже викликає попит у Києві.

Про це повідомили представники Thales Belgium під час зустрічі з Business Insider на виробничому об’єкті в Ерсталі, де було презентовано боєголовку FZ123, представлену на Eurosatory-2024.

Боєголовка FZ123, наповнена тисячами сталевих кульок і двома фунтами вибухівки, детонує, створюючи зону ураження діаметром до 80 футів та знищуючи безпілотники класу II і III, зокрема “Шахеди”, на відстані до 10000 футів. Ракети сумісні з пусковими установками НАТО, включно з українськими системами “Вампір” і модернізованими гелікоптерами Мі-8.

Директор Thales Belgium Томас Коліне підтвердив, що зброя розгортається в Україні, але попит перевищує виробничі можливості. Компанія планує випустити 3500 ракет до кінця 2025 року та збільшити потужність до 10000 2026-го. Некеровані версії ракет можуть досягти виробництва у 60000 одиниць на рік за умови додаткових змін.

Ракети з FZ123 дорожчі за дрони-перехоплювачі (500–5 000 доларів), але значно дешевші за традиційні ракети ППО, як-от AIM-7 Sparrow (125 000 доларів). Вони забезпечують економічно ефективний захист від російських дронів, хоча лазерне наведення ускладнює ураження за поганої погоди чи вночі.