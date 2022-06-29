"Деякі країни віддали до третини своїх воєнних бюджетів": у Зеленського повідомили про зброю від Заходу

"Деякі країни віддали до третини своїх воєнних бюджетів": у Зеленського повідомили про зброю від Заходу

Заступник керівника Офісу президента прокоментував питання щодо постачання зброї на фронт.

Деякі західні країни віддали до третини своїх воєнних бюджетів на підтримку перемоги України у війні із РФ, або навіть до пловини.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква у Мадриді 29 червня, передає кореспондент ТСН.ua.

"Для них (країн Заходу - ред.) це дійсно багато. В абсолютній кількості це може бути небагато, але у відносній кількості до їхніх бюджетів це важливо", - зазначив Жовква.

Він також відпові, чи покриває наразі ця допомога потреби ЗСУ,

"Якби в нас було достатньо зброї від західних партнерів, ми би почали контрнаступ в тих важких регіонах, які на сьогодні є. Чи досить цього озброєння для перемоги?.. Очевидно, мало", - зазначив Жовква.

Він також додав, що розмови про зброю, якої ще немає в Україні, зайві.

"На сьогодні, чим менше ми про це говоримо в пресі на етапі, коли воно ще не поставлено, коли тривають переговори... Чим менше ми про це говоримо, тим краще. Краще говорити про це, коли воно вже допомагає перемагати агресора. Президент України у кожній своїй розмові із кожним лідером держав-членів НАТО чи ЄС ставить одне запитання: назвати конкретний перелік того, що є в цій чи іншій країні, але ще не поставлено", - додав Жовква.

Нагадаємо, на саміті в Мадриді 29 червня країни НАТО затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.

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