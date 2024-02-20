Деякі підрозділи ЗСУ уже тестують дрони зі штучним інтелектом – заступник головкома

Західні розробники технології вважають, що такі дрони можуть дозволити ЗСУ розбити певні російські позиції.

У деяких підрозділах Збройних сил України оператори безпілотників уже тестують дрони з функцією штучного інтелекту. Проте, ця технологія поки залишається складною у втіленні операцій на фронті.

Про це на брифінгу розповів заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, передає hromadske.

"Намагання (впроваджувати такі технології - ред.) є. Але я одразу хочу зауважити, що це дуже складний процес у плані організації, втілення та застосування на фронті", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Велика Британія співпрацює із союзниками, щоб забезпечити Україну тисячами нових безпілотників з підтримкою штучного інтелекту.

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