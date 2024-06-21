Дистанційно керована зброя і багаторівневий захист: Німеччина продемонструвала свій найновіший танк

Головна особливість нового танка – безпілотна вежа з автоматизованим боєкомплектом.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall уперше представив танк KF51-U, створений на платформі Leopard-2. Нову розробку продемонстрували на найбільшій в Європі виставці військової техніки Eurosatory-2024, яка проходить у передмісті Парижа.
Про особливості новітньої техніки розповів представник Rheinmetall Бйорн Бернхард в інтерв'ю BILD.
Представник Rheinmetall зазначив, що головна особливість KF51-U – безпілотна вежа CUT (Concept Uncrewed Turret). У ній розташований автоматизований боєкомплект на 25 снарядів.
Танк озброєний 130-мм гарматою та спареним кулеметом 12,7 мм, який автоматично стріляє туди, куди орієнтована основна зброя. На даху вежі розробники встановили ще один дистанційно керований кулемет.
Екіпаж танка складається з трьох осіб, які розміщуються всередині броньованого корпусу.
Крім того, машина має кілька рівнів захисту від ракет і снарядів, зокрема активний захист Iron Fist.
Довжина танка – близько 10 метрів, ширина – 3,7 метра.
Нагадаємо, Україна створила новітній дрон-камікадзе зі штучним інтелектом. Його швидкість сягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.
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