Дистанційно керована зброя і багаторівневий захист: Німеччина продемонструвала свій найновіший танк

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уперше представив танк KF51-U, створений на платформі Leopard-2. Нову розробку продемонстрували на найбільшій в Європі виставці військової техніки Eurosatory-2024, яка проходить у передмісті Парижа.

Про особливості новітньої техніки розповів представник Rheinmetall Бйорн Бернхард в інтерв'ю BILD.

Представник Rheinmetall зазначив, що головна особливість KF51-U – безпілотна вежа CUT (Concept Uncrewed Turret). У ній розташований автоматизований боєкомплект на 25 снарядів.

Танк озброєний 130-мм гарматою та спареним кулеметом 12,7 мм, який автоматично стріляє туди, куди орієнтована основна зброя. На даху вежі розробники встановили ще один дистанційно керований кулемет.

Екіпаж танка складається з трьох осіб, які розміщуються всередині броньованого корпусу.

Крім того, машина має кілька рівнів захисту від ракет і снарядів, зокрема активний захист Iron Fist.

Довжина танка – близько 10 метрів, ширина – 3,7 метра.

Нагадаємо, Україна створила новітній дрон-камікадзе зі штучним інтелектом. Його швидкість сягає 100 км/год, він може перебувати у повітрі понад 50 хвилин.

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