Дивний обмін: експерт пояснив, чому Білорусь віддає літаки Росії взамін на ракетні установки

У РФ наразі велика прогалина з військовими літаками.

Очільник Кремля Володимир Путін запропонував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку передати до Білорусі установки "Іскандери".

Про це сказав в ефірі ТСН експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Похизувався, що можуть нести і звичайне озброєння, і ядерне озброєння", - зазначив експерт.

Він додав, що в Росії існує велика прогалина з військовими літаками - українські військові просто знищували таку кількість, що Росії треба чимось "восполнять потери".

"І ось таким не сильно хитрим ходом росіяни беруть у Білорусі літаки начебто під модернізацію, забирають їх собі, зафарбовують білоруський прапор триколором із літером "Z" - і відправляють проти вільної України. А замість цього Білорусь отримає ці ракетні установки. Чесно, я не впевнений про те, що там буде ядерні заряди в установках, оскільки для цього необхідна велика інфраструктура, тобто обслуговувати ці заряди, треба десь зберігати - я не впевнений, що така можливість у Білорусі є", - зазначив Ступак.

Експерт також надав характеристику установкам "Іскандери".

"Щодо цих комплексів, то вони дійсно можуть вражати на велику відстань, вони дійсно потужні - ми вже побачили. І це в першу чергу погроза для країн Балтії, для Польщі, оскільки Росія ну дуже їх просто ненавидить, разом з білоруським лідером. І це погроза для них - що у випадку чого ми застосуємо. А ядерна зброя це міфічна дубина, якою розмахують, проте я не впевнений, що її використають. Хоча я просто хочу вірити в те, що її ніколи не використають", - зазначив експерт.

Раніше Іван Ступак пояснив, навіщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно їздить до Росії, особливо до Санкт-Петербурга.

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