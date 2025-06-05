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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Для українців "Шахеди" небезпечніші за ракети: експерт пояснив чому

Масовані атаки дронів-камікадзе завдають більшої шкоди, ніж ракети.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахеди

«Шахеди» / © t.me/SJTF_Odesa

«Шахеди» завдають більше шкоди цивільному населенню, ніж навіть високоточна ракета, через свою масовість.

Про це в етері телемарафону заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI», капітан першого рангу Павло Лакійчук.

За його словами, Росія не лише активно використовує безпілотники, а й нарощує їх виробництво.

Зокрема, йдеться про дрони-камікадзе типу Shahed, яких Москва планує виготовляти до 5 тисяч щомісяця замість нинішніх двох.

«Для населення України найбільшу небезпеку становлять саме «Шахеди», — наголосив Лакійчук. — Вони небезпечніші навіть за ракети, бо завдають ударів масово та мають психологічний вплив».

Експерт також нагадав, що росіяни використовують різні типи безпілотників: від FPV-дронів і «Мавіків» до «Ланцетів» і розвідників, кожен з яких потребує окремої системи протидії.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу в 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

Взимку 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кілограмову бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октогену з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.

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