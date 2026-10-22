Для України можуть створити особливі F-16: які нові можливості отримають винищувачі

F-16 / © U.S. Air Force

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Американська оборонна компанія Lockheed Martin розглядає можливість створення спеціальної модифікації винищувача F-16 для потреб України. Новий літак може отримати збільшену дальність польоту, сучасний радар і розширені можливості для перехоплення російських дронів та ракет.

Про це повідомляє Defence Blog із посиланням на джерела в компанії Lockheed Martin.

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За інформацією видання, один із варіантів передбачає оснащення F-16 радаром з активною фазованою антенною решіткою (AESA). Така система дозволить українським пілотам раніше виявляти низьколітальні безпілотники та крилаті ракети, зокрема під час масованих російських атак.

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Крім того, компанія розглядає можливість інтеграції ширшого спектра європейського озброєння, зокрема керованих авіабомб і крилатих ракет. Це розширило б бойові можливості українських F-16 порівняно з нинішнім набором західних боєприпасів.

Водночас джерела наголошують, що конкретних переговорів щодо нової модифікації поки немає. Україна зацікавлена в доступному та універсальному винищувачі, який її пілоти вже опанували в бойових умовах.

Ідею обговорюють на тлі розширення співпраці Lockheed Martin із Києвом. Зокрема, 19 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками компанії, щоб обговорити підтримку українських F-16 і підготовку пілотів.

«Особливо напередодні складної зими, під час масованих атак із застосуванням „Шахедів“, F-16 їх знищують. І в нас дуже високий відсоток знищення „Шахедів“. Тому ми дуже пишаємося тим, що маємо таку можливість. Ми розраховуємо на продовження програми», — наголосив Зеленський.

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Чим нові F-16 будуть кращими за нинішні

За даними Defence Blog, винищувачі F-16, які Україна почала отримувати 2024 року, виконують близько 80% бойових вильотів української авіації. Одному з підрозділів цих літаків приписують знищення понад тисячі російських «Шахедів» і крилатих ракет.

Однак передані європейськими країнами винищувачі належать до старіших модифікацій, які пройшли модернізацію, але досі використовують радари з механічним скануванням.

Натомість сучасні F-16 Block 70 оснащені радарами AESA, здатними одночасно відстежувати більше цілей на більшій відстані та краще виявляти невеликі об'єкти на малих висотах. Саме такі можливості особливо важливі для протидії російським дронам і крилатим ракетам.

Заступник командира одного з українських підрозділів F-16 раніше також наголошував, що Україна найбільше потребує новіших літаків Block 70 і додаткових ракет.

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Під час зустрічі з Lockheed Martin Зеленський порушив питання обслуговування та ремонту F-16 безпосередньо в Україні. Окремо сторони обговорили збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, виробництво яких компанія нарощує.

Потенційна українська версія F-16 могла б доповнити інші програми оновлення авіації. Зокрема, за інформацією Defence Blog, у червні Україна замовила у Швеції 16 винищувачів Gripen E з початком постачань 2029 року. Окремо передбачене отримання літаків Gripen C/D.

Водночас вартість спеціальної модифікації F-16, можлива кількість літаків і перелік озброєння для інтеграції наразі невідомі. Будь-яка подібна програма потребуватиме схвалення Вашингтона, перш ніж сторони зможуть перейти від ідеї до конкретних переговорів.

F-16 для України: нові постачання та проблеми з обслуговуванням

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками переговорів із лідерами Євросоюзу Україна домовилася про додаткові винищувачі F-16 від Бельгії. Очікується, що літаки надійдуть до кінця 2026 року. За словами президента, ці винищувачі відіграють важливу роль у протидії російським реактивним «Шахедам».

Водночас українська авіація стикається з дефіцитом боєприпасів і проблемами технічного обслуговування. За даними The Wall Street Journal, понад половину українських F-16 уже не готові до бойових вильотів або можуть втратити боєздатність найближчим часом. Джерела видання попереджали, що за нинішніх темпів експлуатації та ремонту Україна ризикує залишитися без справних винищувачів до кінця року.

На початку жовтня Зеленський також заявляв, що українські F-16 місяцями простоюють на ремонті в країнах ЄС. Через затримки з поверненням літаків Україна втрачає час, коли потреба в захисті неба від російських атак залишається особливо гострою.

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