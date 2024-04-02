Для дійсно "болючих" ударів по промисловості РФ: авіаційний експерт Романенко відповів, чого бракує Україні

Повноцінний далекобійний безпілотник – це те, чого потребує Україна для того, щоб завдавати по промисловості РФ дійсно "болючих" ударів.



Про це під час телемарафону 2 квітня сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

"Потрібен таки український "Шахед". Не те, що ми там переробляємо "Стрижі", переробляємо літаки, максимально збільшуємо дальність дронів з легкими авіамодельними двигунами – потрібен повноцінний далекобійний безпілотник. З потужним двигуном, здатний мати хоча б таки характеристики, який має "Шахед". Тобто 50 кілограмів вибухівки на борту, швидкість десь 160 кілометрів і дальність 1500 тисячі. От тоді російська оборонна промисловість відчула на собі удари України. До того часу – це булавкові уколи", – сказав Романенко.

Тим часом безпілотники вкотре принесли "бавовну"до Росії. БпЛА атакували в Татарстані виробництво дронів-камікадзе "Шахед" та НПЗ "ТАНЕКО" в Нижньокамську. За даними джерел, ці удари здіснили ГУР і СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Усе про війну на 2 квітня: Ніч "Шахедів"! Звірячі обстріли регіонів! "Бавовна" в Татарстані в РФ!