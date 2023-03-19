Для перемоги над Росією Україна потребує американських F-16: експерт пояснив, чому МіГ-29 не вистачить

Польща та Словаччина передадуть Україні літаки МіГ-29, але цього замало. Між МіГ-29 і F-16 є суттєві відмінності.

Польща та Словаччина передадуть Україні літаки МіГ-29 — багатоцільові радянські винищувачі четвертого покоління, однак для перемоги над країною-агресоркою Росією необхідні американські F-16.

Між МіГ-29 та F-16 існує принципова різниця.

Про це розповів 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Недоліки МіГ-29

Різниця між літаками полягає в тому, що радянські МіГ-29 є виключно винищувачами, тому призначені для повітряного бою.

Ба більше, цей винищувач ніяк не розвивався з початку 1980-х років, тобто вся авіоніка цих літаків є застарілою, а точність радарів не можна порівняти з американськими F-16.

"МіГ-29 дуже помітний на радарах. Він має 2 величезні двигуни, які шумлять, з них йде багато диму, є велика теплова пляма. Тобто цей літак дуже легко збити", – пояснив експерт.

Переваги F-16

Літак F-16 – це багатоцільова та великовузлова машина, що задумана як платформа для модифікацій.

F-16 вже пройшов 7 модифікацій від часів виходу з заводу.

"Те, що F-16 є багатоцільовим дозволяє застосовувати його для різних завдань. Умовно, якщо він має завдання знищити певний опорний пункт окупантів, а на шляху йому трапляється ворожий винищувач, то він може змінити завдання – ліквідувати літак противника та повернутися до попереднього курсу", – пояснив експерт.

За його словами, F-16 може знищувати кораблі, тобто він є платформою для несення крилатих протикорабельних ракет Harpoon.

Щодо принципових відмінностей між МіГ-29 і F-16, за словами Нарожного, F-16 можна застосовувати як по повітряних цілях, так і по земних, а також для використання далекобійних крилатих ракет.

Ба більше, F-16 – це літак-невидимка. Внутрішня частина скла кабіни пілота вкрита золотою плівкою. У такий спосіб випромінювання приладів в кабіні є непомітним для радарів ворога.

"F-16 – це дуже серйозна зброя, яка не йде в порівняння з тим, що є в росіян", – сказав військовий експерт.

Нагадаємо, на початку війни проти Росії українські сили ППО збивали лише 20-30% ракет, а зараз результати набагато кращі.

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