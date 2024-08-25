Для ударів ATACMS: аналітики ISW знайшли в Росії 250 важливих цілей

Російські сили зміцнили всі об'єкти від потенційних українських ударів або розосередили активи по всьому глибокому тилу.

Удари ЗСУ далекобійною зброєю по російських військових цілях у тилу Росії мають вирішальне значення для зниження російських військових спроможностей на фронті. Зокрема, зняття обмежень на використання Україною західної зброї дасть змогу ЗСУ завдавати ударів по широкому колу важливих цілей.

Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

За прогнозом аналітиків, ця оцінка ігнорує широкий спектр інфраструктури, крім аеродромів, що використовується Росією для підтримки військових операцій проти України.

"ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Тільки 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові перекинули активи з усіх інших 233 об'єктів", - пишуть аналітики.

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Серед цих об'єктів - великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби, з яких вкрай складно або неможливо швидко перекинути активи або швидко укріпити їх.

"Ці об'єкти підтримують російське командування та управління, розвідку, рекогносцировку, забезпечують логістичну та ремонтну підтримку російських військ, які воюють в Україні та в Курській області. Таким чином, заяви про те, що немає ніякої користі в наданні Україні можливості використовувати ATACMS в Росії, без урахування сотень інших об'єктів, що підтримують війну Росії проти України, будуть неповними, і таким чином, неправильними", - зазначають аналітики.

Також за прогнозом аналітиків, російські сили зміцнили всі об'єкти в Росії від потенційних українських ударів або розосередили активи по всьому глибокому тилу.

"Російським силам, імовірно, доведеться передислокувати засоби ППО і РЕБ з усієї Росії, а також з лінії фронту в Україні, щоб забезпечити необхідне покриття для тилових районів у Росії в межах досяжності поставленої Заходом зброї, що, можливо, створить умови для України для розширення власних авіаційних операцій уздовж лінії фронту", - додали в ISW.

Додамо, що Украхна використовує ситуацію в Курській області, зорема для того, щоб вони зняли обмеження на використання далекобійної зброї на території РФ.

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