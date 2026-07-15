До чотирьох ударів на добу: Флеш назвав особливості бюджетної російської ракети "Бандероль" (фото)

Бандероль / © Фото із соціальних мереж

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Росія нарощує виробництво нової крилатої ракети «Бандероль», яку вже застосовує у війні проти України. За оцінками військового експерта та фахівця із систем радіоелектронної боротьби Сергія «Флеша» Бескрестнова, цього року окупанти планують вийти на виробництво 120 таких ракет щомісяця, хоча поки що завод не досяг запланованих темпів.

Про це радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив у своєму Telegram.

За його словами, за умови виконання виробничого плану російські війська зможуть запускати в середньому до чотирьох ракет «Бандероль» на добу.

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© Сергій Бескрестнов «Флеш»

«План виробництва на цей рік — 120 ракет на місяць. Тобто щодня противник зможе запускати чотири такі ракети. За моїми оцінками, завод ще не досяг планового показника виробництва», — зазначив «Флеш».

Запускають із безпілотників і вертольотів

Експерт розповів, що наразі основним носієм ракети є російський ударний безпілотник «Оріон». Водночас через високу вразливість великих БпЛА їх використовують переважно для запусків із території Росії.

«Сучасна війна показала складність застосування великих БПЛА над фронтовою територією та в тилу противника. Великі БПЛА — занадто легка мішень. Тому для „Оріона“ придумали застосування — запускати „Бандеролі“ з російської території», — пояснив він.

За словами Бескрестнова, російські військові вже відпрацювали пуски цієї ракети із вертольотів Мі-8.

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Дальність польоту — до 500 км

За даними експерта, ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150, яка містить близько 50 кг вибухової речовини.

«Умовно можна порівняти її уражаючу здатність із „Шахедом“ із подвійною бойовою частиною (90 кг)», — зазначив «Флеш».

Заявлена дальність польоту ракети становить до 500 км, хоча на практиці, за словами експерта, найбільша зафіксована дальність ударів поки що не перевищувала 300 км.

Маневрує перед ударом

Як зазначає Бескрестнов, під час польоту ракета зазвичай рухається на висоті 400-2000 м, а перед ураженням цілі знижується приблизно до 200 м.

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Однією з її особливостей є висока маневровість.

«Наприклад, щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 км», — повідомив експерт.

Вразлива до засобів РЕБ

За словами «Флеша», ракета використовує супутникову навігацію, тому може зазнавати впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас вона обладнана й автономною системою навігації, що частково зберігає її боєздатність у разі втрати сигналу.

Підсумовуючи оцінку нової ракети, експерт зазначив, що не вважає її технологічним проривом.

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«Загалом нічого видатного. Бюджетна крилата ракета з невеликою боєголовкою», — резюмував Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Росія вже застосувала проти України свою крилату ракету S8000 «Бандероль» — дешевий гібрид дрона й ракети, коли атакував Київ, Одещину та Харківщину.

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