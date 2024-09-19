До яких збройних арсеналів РФ можуть дістати ЗСУ: у Defense Express розкрили деталі

Українські Сили оборони продемонстрували, що можуть підірвати арсенал ЗС РФ, розташований на відстані майже 500 км. Навколо кордонів є ще кілька об'єктів, до яких можна дістати.

Про це розповіли аналітики Defense Express.

Зазначається, що арсенали Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ можуть перебувати у межах досяжності новітньої української ракети "Паляниця".

Аналітики склали перелік складів ГРАУ ЗС РФ, орієнтуючись на можливу дальність української ракети "Паляниця".

"У межах досяжності "Паляниці" — сім великих сховищ, у тому числі 107-й склад у Торопці, який злетів у повітря 18 вересня. У сховищах росіяни зберігають ракети різних типів, у тому числі ймовірно, "Искандер" та північнокорейські KN-23. Їхнє ураження може підірвати боєздатність армії РФ: важливо дізнатись, до чого ж, ймовірно, дістануть ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У статті на Defence Express показали місцерозташування можливих цілей для "Паляниці":

67-й арсенал ГРАУ — до України 120 км, Карачев Брянської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 3 кв. км;

107-й арсенал ГРАУ — до Україн 480 км, Торопець Тверської області, координати 56.50853, 31.71544, площа 5 кв. км;

23-й арсенал ГРАУ — до України 470 км, Октябрське Тверської області, координати 56.35888, 31.64666, площа 2,6 кв. км;

51-й арсенал ГРАУ — до України 530 км, Кіржач Володимирівської області, координати 56.10876, 38.76341, площа 3 кв. км;

73-й арсенал ГРАУ — до України 650 км, Есіно Володимирівської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 6,8 кв. км;

13-й арсенал ГРАУ — до України 700 км, Котово Новгородської області, координати 58.48912, 33.49577, площа 3 кв. км;

68-й арсенал ГРАУ — до України 780 км, Моздок Північна Осетія, координати 43.74463, 44.5175, площа 2,2 кв. км.

Додамо, США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які б могли досягти вглиб Росії.

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