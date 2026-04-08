Добили “Славяніна”: спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі (фото)
Спецпризначенці ГУР України знищили пором «Славяніна», який постачав техніку та боєприпаси російським військам у Криму.
Знищено російський пором «Славяніна», який залишався останнім на плаву в Керченській протоці.
Про це повідомило ГУР МО України.
Як зазначають фахівці, пором росіяни використовували для постачання своїх військ у тимчасово окупованому Криму. Він перевозив паливно-мастильні матеріали, озброєння, техніку та боєприпаси.
Ураження логістичних спроможностей РФ
Нагадаємо, у березні цього року українські спецпризначенці вже виводили з ладу інший залізничний пором окупантів — «Авангард», завдавши значних пошкоджень і «Славяніну».
Також підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні. Противник використовує його для логістики з Кримом. І розташований він майже за 300 км від лінії бойового зіткнення.
Раніше також йшлося і про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров». У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що удари по військовій інфраструктурі Росії триватимуть.
Тож системне знищення логістичних спроможностей агресора триває.