Добили “Славяніна”: спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі (фото)

ГУР нейтралізував останній залізничний пором окупантів у Керчі

Знищено російський пором «Славяніна», який залишався останнім на плаву в Керченській протоці.

Про це повідомило ГУР МО України.

«Добили „Славяніна“ — спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором окупантів у Керчі», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають фахівці, пором росіяни використовували для постачання своїх військ у тимчасово окупованому Криму. Він перевозив паливно-мастильні матеріали, озброєння, техніку та боєприпаси.

© ГУР Міноборони

Ураження логістичних спроможностей РФ

Нагадаємо, у березні цього року українські спецпризначенці вже виводили з ладу інший залізничний пором окупантів — «Авангард», завдавши значних пошкоджень і «Славяніну».

Також підрозділи Deep-strike ССО уразили морський порт «Кавказ» в місті Чушка на російській стороні. Противник використовує його для логістики з Кримом. І розташований він майже за 300 км від лінії бойового зіткнення.

Раніше також йшлося і про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров». У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що удари по військовій інфраструктурі Росії триватимуть.

Тож системне знищення логістичних спроможностей агресора триває.