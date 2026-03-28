"Домогосподарки" нищать танки: українські виробники відповіли на критику німецького Rheinmetall щодо дронів

Дрони / © Associated Press

Між представниками європейської оборонної індустрії та українським сектором виробництва БпЛА виникла фахова дискусія щодо визначення інновацій у сучасній війні. Приводом стали заяви голови правління німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Журналіст Саймон Шустер надав можливість прокоментувати ці заяви одному з провідних виробників дронів в Україні — компанії Skyfall.

У компанії зауважили, що ефективність засобів на полі бою має бути головним критерієм оцінки технологій.

«Якщо для знищення танків та артилерії достатньо безпілотника, створеного українськими „домогосподарками“ то, схоже, офіційно розпочалася ера „домогосподарок“», — відповіли у компанії Skyfall.

До слова, Армін Паппергер висловив сумнів щодо інноваційності українського сектору виробництва безпілотників та їхньої здатності конкурувати на ринках країн Альянсу.

Під час розмови на заводі в Унтерлюссі Паппергер зазначив, що розглядає український досвід радше як адаптацію наявних рішень, а не як технологічний прорив.

«Це просто гра з Лего. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву», — заявив він.

Очільник концерну також підкреслив, що українські розробки не можна порівнювати з технологіями провідних оборонних компаній.

«Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall», — наголосив Паппергер.

Він також звернув увагу на підхід до виробництва безпілотників в Україні, назвавши його спрощеним.

«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», — додав він.

Паппергер підкреслив різницю між масовим складанням пристроїв та створенням складних військових систем, а також висловив сумнів щодо можливості виходу українських виробників на ринки НАТО через жорсткі регуляторні вимоги та складність отримання ліцензій.

Нагадаємо, в Україні триває розроблення власних балістичних ракет. За даними представників оборонної галузі, одним з таких розроблень є ракета ФП-9, над якою працює українська компанія Fire Point.

Як повідомляли розробники, ракета має дальність польоту близько 800–850 кілометрів і бойову частину масою до 850 кг. Така дальність теоретично дозволяє уражати цілі на значній відстані, зокрема у великих російських містах.

У компанії пояснюють, що балістичні ракети можуть мати перевагу над крилатими ракетами або безпілотниками завдяки високій швидкості, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

За словами представників розробника, випробування ракети необхідні для її подальшої кодифікації та можливого допуску до використання й офіційних закупівель для потреб оборони.